Sondeos para intentar el fichaje de Carlos Fernández

El delantero, cedido por la Real Sociedad en el CD Mirandés, está realizando una gran temporada en Segunda división lo cual es buena noticia para el club vasco que no cuenta con él y que pretende darle salida en el mercado de fichajes de verano. Varios equipos están muy atentos a su situación

Al margen de lo que está ocurriendo dentro de la Real Sociedad, una de las mejores noticias para el club txuri-urdin que está pasando fuera del equipo que dirige Pellegrino Matarazzo es el renacer de Carlos Fernández que una vez liberado de sus lesiones está siendo uno de los mejores goleadores de la Segunda división. El sevillano se está saliendo en el CD Mirandés lo que beneficia a la Real Sociedad que piensa en darle salida en el próximo mercado de fichajes. Una marcha que la va a facilitar su buen rendimiento futbolístico y goleador, estando varios equipos de Segunda división haciendo ya los primeros sondeos para ficharlo.

Muchos equipos de Segunda división, atentos a Carlos Fernández

La gran temporada que está realizando Carlos Fernández en Segunda división, ha marcado un total de 16 goles en los 32 partidos que ha disputado y aún no ha acabado el curso futbolístico, ha provocado que el delantero sevillano sea uno de los más monitoreados de cara al próximo mercado de fichajes de verano.

Muchos equipos de la zona noble de Segunda división tienen en su agenda el nombre de Carlos Fernández. Uno de ellos es el Cádiz CF, en donde ya estuvo sin haber cosechado mucho éxito, quien según Francisco Jiménez, periodista que sigue la actualidad del club amarillo, quiere volver a contar con el de Castilleja de Guzmán aunque dicho movimiento está condicionado a que el Cádiz CF consiga la permanencia en Segunda división lo cual no es seguro aún.

Con todo, el Cádiz CF no tiene fácil el fichaje de Carlos Fernández ya que hay muchos otros equipos de Segunda división que están muy interesado en hacerse con los servicios de un delantero que después de varias temporadas está dando el gran nivel de juego que se esperaba de él.

Carlos Fernández, de 29 años, está jugando esta temporada en calidad de cedido en el CD Mirandés, pero en principio no seguirá en el equipo jabato ya que no hay opción de compra y volverá a la Real Sociedad en donde le queda un año de contrato.

La hoja de ruta de la Real Sociedad con Carlos Fernández

La Real Sociedad, por su parte, está muy tranquila respecto a Carlos Fernández. El club vasco no cuenta con él de cara a la próxima temporada y su hoja de ruta es buscarle una salida definitiva al delantero en verano.

Una marcha que viene motivada principalmente a que la Real Sociedad se quiere quitar de encima el salario del futbolista el cual nunca ha cumplido con las expectativas que había sobre él. De hecho, el club vasco pagó al Sevilla FC, en enero de 2021, 10 millones de euros para lograr su incorporación.

La Real Sociedad no aspira a conseguir mucho dinero por Carlos Fernández debido a que al sevillano, una vez vuelva de su cesión al CD Mirandés, sólo le restará un año de contrato, expira el 30 de junio de 2027. Es por ello que el club vasco sabe que ningún equipo va a pagar mucho dinero por el delantero.