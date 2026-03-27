Carlos Fernández refuerza el plan de mercado de la Real Sociedad

El delantero, que está cedido por el club vasco en el CD Mirandés de Segunda división durante esta temporada, ha marcado dos goles más lo que hace que su figura se revalorice aún más de cara al próximo mercado de fichajes de verano en donde la Real Sociedad va a intentar hacer caja con su traspaso

Lejos de lo que está pasando dentro de la Real Sociedad en esta temporada, el club vasco también está atento en algunos de los futbolistas que tiene cedidos durante esta campaña sobre los cuales tendrá que tomar una decisión el próximo verano. Uno que está aprovechando su préstamo para revalorizarse de cara al futuro es Carlos Fernández que ha vuelto a demostrar su valía con el CD Mirandés con el cual se está consolidando como uno de los mejores delanteros de Segunda división. Un buen hacer que refuerza el plan o la hoja de ruta de la Real Sociedad de cara al próximo mercado de fichajes de verano.

Una vez se ha visto liberado de lesiones o problemas físicos, Carlos Fernández está dejando claro que es un jugador con nivel más que suficiente para rendir en la élite del fútbol español. Este fin de semana, a pesar de que hay partidos de selecciones nacionales, la Segunda división no se detiene, viendo está categoría una nueva actuación del delantero cedido por la Real Sociedad. El sevillano ha sido clave para que el CD Mirandés rasque, al menos, un empate, a dos, contra el Córdoba CF. Carlos Fernández ha marcado los dos goles del equipo jabato.

Con esos tantos, Carlos Fernández ya suma un total de 13 goles y 2 asistencias en lo que va de temporada lo que directamente son buenas noticias para la Real Sociedad que sabe perfectamente que tiene una opción de negocio con el delantero sevillano durante el próximo mercado de fichajes de verano. Y es que el delantero está cedido sin opción de compra al CD Mirandés y por tanto va a volver a la Real Sociedad una vez finalice esta temporada.

Carlos Fernández no entra en los planes de la Real Sociedad

Carlos Fernández, a sus 29 años, está pasando por un buen momento de forma ya que en el CD Mirandés ha recuperado la sonrisa perdida en las últimas temporadas. Un buen rendimiento que hace que el club vasco tenga esperanzas de recaudar dinero por el traspaso del delantero durante el próximo mercado de fichajes de verano.

La situación no es fácil ni sencilla para la Real Sociedad. Carlos Fernández va a volver después de su cesión, pero le va a restar un sólo año de contrato, ya que expira la relación contractual el 30 de junio de 2027. A la Real Sociedad le gustaría recaudar algunos millones de euros por el sevillano, lejos de los 10 millones de euros que pagó en su día por su fichaje, pero los equipos interesados en su incorporación, sobre todo en Segunda división en donde el jugador tiene caché y cartel, saben que la Real Sociedad no cuenta con él y van a apurar lo máximo para intentar conseguir al menor precio posible o incluso gratis.