Opción de negocio para la Real Sociedad de cara a este verano coge mucha fuerza

El club vasco está muy pendiente de la buena temporada que está realizando uno de sus futbolistas cedidos: Carlos Fernández. El delantero sevillano está rindiendo a gran nivel en la Segunda división lo cual puede traerle beneficios durante el próximo mercado de fichajes de verano

Aunque está totalmente centrada en hacer la mejor temporada posible, la Real Sociedad, y sobre todo su dirección deportiva, está muy pendiente de lo que hacen algunos de los jugadores que tiene cedidos por otros clubes. Uno de ellos es Carlos Fernández quien después de no triunfar en la Real Sociedad optó por hacer las maletas y se marchó al CD Mirandés de Segunda división. Un movimiento que no puede estar siendo más fructífero para todos ya que el delantero está triunfando lo que puede darle beneficios al club vasco en el próximo mercado de fichajes de verano.

Carlos Fernández, cedido por la Real Sociedad, está rindiendo muy bien en el CD Mirandés de Segunda división

A sabiendas que no iba a tener hueco en la primera plantilla de la Real Sociedad, Carlos Fernández, al contrario de lo que hizo Jon Karrikaburu, se marchó en calidad de cedido al CD Mirandés de Segunda división con el objetivo de reencontrarse con su mejor versión como futbolista.

Lo está consiguiendo el sevillano que, a sus 29 años, ha dejado atrás las lesiones que ha tenido en las últimas temporadas. El delantero está brillando a pesar de la mala marcha del equipo jabato ya que ha marcado 11 goles y ha dado 2 asistencias en los 26 partidos que ha disputado hasta el momento en Segunda división. Pero sin duda la mejor noticia para Carlos Fernández es que está teniendo continuidad y mucho minutos de juego (1.919').

Este rendimiento de Carlos Fernández es beneficioso para la Real Sociedad ya que el delantero volverá este verano al club vasco ya que está cedido en el CD Mirandés pero el equipo de Segunda división no tiene opción de compra.

La opción de la Real Sociedad de hacer negocio con Carlos Fernández durante el próximo mercado de fichajes de verano

Con esta situación, a la Real Sociedad se le abre una posibilidad de hacer negocio con Carlos Fernández en el próximo mercado de fichajes de verano.

El sevillano va a regresar cuando acabe su cesión en el CD Mirandés. La Real Sociedad no cuenta con Carlos Fernández y su plan es darle salida al delantero en el siguiente mercado de fichajes de verano. Con contrato hasta el 30 de junio de 2027, la Real Sociedad sabe que no va a sacar mucho dinero por el andaluz, al estar en último año de contrato, pero algún que otro millón sí que puede lograr debido a que el delantero tiene caché, sobre todo, en Segunda división en donde no le van a faltar ofertas.

La Real Sociedad no va a poder recuperar, ni mucho menos, los 10 millones de euros que pagó por Carlos Fernández cuando lo fichó del Sevilla FC, pero al menos algo de dinero puede ingresar por un descarte.