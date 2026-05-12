Aramburu para casi todo

Pese a no jugar frente al Real Betis por sanción, el lateral derecho es el futbolista de campo más utilizado en el conjunto donostiarra esta temporada

El partido de la Real Sociedad del pasado contra el Real Betis dejaba una situación extraña esta temporada. No estaba sobre el campo Jon Aramburu. El lateral derecho cumplió un encuentro de sanción que le daba un respiro después de una intensa temporada para él donde lo ha jugado prácticamente todo.

Únicamente Álex Remiro acumula más minutos esta campaña que Aramburu entre las dos competiciones. Son 3.330 para el portero por los 3.121 del lateral derecho que sí es el jugador de campo más utilizado esta temporada en la Real Sociedad. Ya estuviera en el banquillo Sergio Francisco o ahora Pellegrino Matarazzo fue un fijo en las alineaciones realistas.

Si se repasa el reparto de minutos este curso, aparte de Remiro y Aramburu, únicamente Sergi Gómez (3.072) y Mikel Oyarzabal (3.059) superan la barrera de los 3.000. Nombres claves en este ejercicio para la Real Sociedad, donde Aramburu ha sido el dueño absoluto del lateral derecho del equipo.

Aramburu solo se ha perdido cuatro partidos

Curiosamente frente al Betis cumplió su segundo partido de sanción, no seguido, dado que alcanzó el segundo ciclo de amarillas. Sin embargo, Aramburu sólo se ha perdido cuatro partidos esta temporada. El citado ante los verdiblancos y los de las visitas al Levante y Barcelona en el campeonato liguero. A ello habría que añadir el de la Copa del Rey contra el Reus. Son 39 los partidos en los que ha participado Aramburu, entre LALIGA y la Copa del Rey. De ellos en 35 fue titular.

Ha sido el rendimiento de Aramburu el que le ha hecho gozar de la confianza de los dos entrenadores esta temporada, también la situación que se ha ido dando en el lateral derecho donde por distintas circunstancias se fue cayendo la competencia. Las lesiones de Álvaro Odriozola, el pasado mes de febrero, y la del joven Iñaki Ruperez tuvieron que ver. También la marcha de Hamari Traoré que se fue del equipo. Por ejemplo este sábado, con su sanción, fue Aritz Elustondo el que ocupó ese puesto.

Ahora quedan tres jornadas para acabar la temporada, con ya todo hecho por parte de la Real Sociedad, pero todo apunta a que Aramburu seguirá coleccionando minutos. Algo que no es del todo nuevo para el internacional venezolano. Sin ir más lejos la temporada pasada jugó 35 partidos ligueros, cifra que podría igualar este curso si Matarazzo lo utiliza en los tres encuentros finales que restan contra el Girona, Valencia y el Espanyol.