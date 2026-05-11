La millonada que se juega la Real Sociedad en este final de temporada

El equipo que entrena Pellegrino Matarazzo se ha asegurado, gracias a su participación en la siguiente edición de la UEFA Europa League, una buena cantidad de dinero la próxima temporada, pero en estos tres partidos que restan de LaLiga también está en disputa el ingreso de una gran cantidad de dinero por la posición en la que quede en la clasificación de Primera división

Tres jornadas restan para terminar LaLiga y aunque parezca que la Real Sociedad no se juega ya nada lo cierto es que al club vasco le interesa quedar lo más arriba posible porque hay mucha diferencia de millones de euros si se termina en una posición u otra al final de la competición. Una motivación que quizás a los jugadores no les importa demasiado pero que sí que es muy importante para la Real Sociedad ya que esos millones pueden permitir hacer mejores o peores fichajes en el mercado de verano que está a la vuelta de la esquina.

De los 17 millones de euros de la séptima posición a los algo más de 6 del puesto 13 de LaLiga

La Real Sociedad se juega una completa millonada en este final de temporada ya que dependiendo del puesto en el que termine en la clasificación de Primera división ganará más o menos dinero. Y es que el 25 por ciento del reparto de dinero por las televisiones se otorga en función de la plaza clasificatoria en la que acaba cada equipo.

En este caso, la Real Sociedad, a la espera de que se cierre la jornada 35, es octava en la clasificación y actualmente se embolsaría casi 12 millones de euros. Una buena cantidad de dinero que se podría mejorar si el equipo que entrena Pellegrino Matarazzo finaliza en la séptima plaza ya que ese puesto da algo más de 17 millones de euros.

Tal y como está la clasificación, a falta de tres jornadas para su final, el mejor escenario para la Real Sociedad es acabar en la séptima posición, pero también existe la posibilidad de caer en la tabla, más si no consigue ganar, debido a la igualdad que existe en LaLiga lo que le provocaría tener menos ingresos.

Dinero que recibe cada club por la posición en la que termina en LaLiga

La Real Sociedad va a ganar una buena cantidad de millones de euros por jugar la próxima UEFA Europa League, son casi 5 millones de euros sólo por participar en la fase de liga, pero en estos tres partidos de LaLiga se juega muchos millones ya que si cae a la posiciones 13 o 14, es factible ya que la distancia es corta, sus ingresos pueden verse reducidos a los 6 o 5 millones de euros.