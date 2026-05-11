Oyarzabal mejora a Oyarzabal

El delantero, que alcanza los cien goles en Primera División, registra su mejor cifra anotadora de toda su carrera en una temporada

Mikel Oyarzabal está protagonizando una de sus mejores temporadas en la Real Sociedad. Al menos eso señalan los números del capitán en el capítulo goleador. Tras anotar el penalti frente al Real Betis ya suma 15 dianas ligueras, su mejor registro desde que subió al primer equipo donostiarra.

La temporada más goleadora en la LIGA de Mikel Oyarzabal había sido la 18/19, cuando anotó 13 tantos. Ahora, a falta de tres partidos para acabar el campeonato liguero, ya son 15 las que tiene en su cuenta particular. Por ejemplo 9 habían sido en cada una de las dos campañas anteriores, lo que muestra la mejoría del eibarrés.

Cierto es que 7 de los goles llegaron desde el punto de penalti, aunque no por ello resta mérito a la capacidad goleadora del capitán de la Real Sociedad que, con los goles de la Copa del Rey, eleva su cifra este año hasta los 18.

El gol cien de Oyarzabal en Primera

Temporadas atrás se señalaba que Mikel Oyarzabal no reflejaba en la Real Sociedad los números goleadores que por ejemplo sí mostraba con la selección española. Un asunto ahora minimizado por los números con el conjunto donostiarra.

El gol logrado contra el Betis, que supuso el empate este sábado, supone además el tanto número cien de Oyarzabal en Primera División con la Real Sociedad. El capitán es el tercer máximo goleador en la historia del club en la máxima categoría del fútbol español. Un detalle de la dimensión que adquiere el jugador.

Hace algunas semanas Oyarzabal dejaba atrás a Darko Kovacevic, que sumó 92. Por delante únicamente tiene a dos históricos. Uno es Roberto López Ufarte, con 101 y sólo con un tanto más. Más lejos queda José María Satrústegui que se fue a los 133.

Retos que tiene por delante ahora Oyarzabal que, con sus 15 goles, pretende dar caza a también a jugadores que firmaron temporadas llamativas en Primera en la Real Sociedad. Son los casos de los 17 goles ligueros en un año de Alexander Isak o Antoine Griezmann, o los 16 del mexicano Carlos Vela.

Con la mirada en el Mundial

El buen año goleador de Oyarzabal aparece además con el Mundial y la selección española en el horizonte cercano. El delantero es futbolista de la máxima confianza para Luis de la Fuente y aparece como candidato número a arrancar en la punta de ataque en el Mundial. Ya marcó el gol decisivo en la final de la Eurocopa de 2024 ante Inglaterra y ahora pretende volver a dejar su huella en el torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.