Barcelona 2-0 Real Madrid: Los azulgranas conquistan LaLiga tras firmar una noche histórica en el Clásico

La jornada 35 cierra el domingo con el Clásico. Los de Hansi Flick superan al equipo de Álvaro Arbeloa, proclamándose campeones de Primera división por vigésimo novena vez en su historia

La jornada 35 de LaLiga EA SPORTS cerró el domingo con el Clásico entre FC Barcelona y Real Madrid celebrado en el Camp Nou. El equipo de Hansi Flick pasó por encima del conjunto de Álvaro Arbeloa y se proclamaba campeón de Primera división por vigésimo novena vez en su historia.

Los goles de Marcus Rahsford y Ferran Torres fueron suficientes para sacar los fuegos artificiales, en una noche donde Thibaut Courtouis evitó que una goleada azulgrana afease todavía más la noche blanca.

El Barcelona domina al Madrid

El Clásico comenzó de la mejor manera para el FC Barcelona. A pesar de iniciar el Real Madrid con la primera ocasión de peligro, un disparo mordido de Vinícius atrapado por Joan García, serían los azulgranas quieren golpearan primero.

Avisaron los de Hansi Flick un par de veces con rápidos ataques, hasta que se encontraron con una falta en la frontal que era oro. El encargado de ejecutar fue Rashford que, con maestría, cruzó el balón para ajustarlo a la escuadra derecha de Courtois. Golpeaban los locales a los 8 minutos.

Ferran Torres amplía la ventaja del Barcelona

No habíamos llegado a los 20 minutos de partido cuando el Barça hacía otra obra de arte. Jugada colectiva maravillosa que acababa con una dejada de tacón de Dani Olmo para Ferran Torres, y este no perdonaba frente a Courtois. El Camp Nou se sentía campeón de LaLiga.

Con más posibilidades de anotar el tercero el Barça que de meterse en el encuentro el Madrid, el partido superaba la barrera de la media hora. No funcionaban con balón los de Arbeloa y los contragolpes de Flick eran mortales.

Superioridad del Barça

Llegados a la recta final de la primera mitad, la superioridad del Barça era notoria. Los de Hansi Flick renunciaban prácticamente a la posesión, pero armaban unos contragolpes vertiginosos. Rashford pudo ampliar la ventaja en un mano a mano con Courtois, donde el belga sacó una mano providencial.

Con el tiempo reglamentario ya cumplido, Alejandro Hernández añadió 3 minutos más. Los de Flick aprovecharon para dormir el encuentro e irse con dos tantos de ventaja al descanso. Con una posesión azulgrana que duró casi los tres minutos, el colegiado señalaba el camino a vestuarios.

El FC Barcelona es el campeón de LaLiga

Comenzó la segunda como terminó la primera, con un Barça muy superior que quería ampliar su ventaja. El Real Madrid no presentaba brotes verdes y se encomendaba a Courtois, que sacó con el pie otro mano a mano ante Ferran, para evitar un resultado más abultado.

Antes de llegar la hora de partido habría dos acciones polémicas. Primero una tangana entre jugadores que acabó con reparto de amarillas para Dani Olmo y Asencio, para después, un codazo de Eric García sobre Belligham acabara con el inglés con el labio roto.

Cambios que no surtieron efecto

Pasada la hora de juego comenzó el típico movimiento en los banquillos. Hansi Flick cambiaba piezas para dar frescura a su equipo, mientras que Álvaro Arbeloa, sin grandes ideas, hacía lo mismo. Dominaba el Barça y la grada comenzaba a corear “¡Campeones!”.

Ya en los últimos diez minutos, Courtois volvería a ser crucial para evitar la goleada local. Nuevo contragolpe azulgrana y el belga le sacaba el remate a Robert Lewandowski. Los blancos no eran rival en el Camp Nou.

El FC Barcelona gana el Clásico y es campeón de LaLiga

Curiosamente, sin tiempo de añadido, Alejandro Hernández señalaba el final del partido en el minuto 90. El FC Barcelona había pasado por encima del Real Madrid y los jugadores podían celebrar que eran campeones de LaLiga.

El conjunto blanco pone así punto final a una temporada para el olvido, mientras que el Camp Nou celebraba el doblete de su equipo con fuegos artificiales y una plantilla encomendada a su afición.

Ficha técnica

2 - Barcelona: Joan García; Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Pedri, Gavi (Marc Bernal, min.76); Rashford (Raphinha, min.63), Olmo (Frenkie de Jong, min.63), Fermín (Balde, min.88); y Ferran Torres (Lewandowski, min.76).

0 - Real Madrid: Courtois; Trent, Rüdiger, Asencio, Fran García; Tchouaméni, Camavinga (Pitarch, min.71); Bellingham, Brahim (Mastantuono, min.79), Vinícius; y Gonzalo (Palacios, min.79).

Goles: 1-0, min.9: Rashford. 2-0, min.19: Ferran Torres.

Árbitro: Alejandro José Hernández (Comité Canario). Amonestó a Camavinga (min.40), Asencio (min.52), Bellingham (mi.55), Trent (min.81), por parte del Real Madrid; a Olmo (min.52) y Raphinha (min.81) por parte del Real Madrid.

Incidencias: partido de la jornada 35 de LaLiga EA Sports disputado ante 62.213 espectadores en el Spotify Camp Nou. Antes del partido, se guardó un minuto de silencio por la muerte del padre del entrenador del Barcelona, Hansi Flick. Los jugadores de ambos equipos lucieron un brazalete negro por este motivo.