Arbeloa da por acabada la temporada del Real Madrid tras perder el Clásico: "Entiendo el enfado del madridismo"

El técnico blanco asume la frustración tras perder LaLiga ante el FC Barcelona en la jornada 35, pide tres victorias para cerrar el curso y aplaza su futuro al final de mayo

El Real Madrid salió del Spotify Camp Nou con una derrota que cierra de forma casi definitiva su temporada. El Barcelona ganó 2-0 el Clásico, conquistó LaLiga ante su gran rival y dejó al equipo blanco sin títulos por segunda campaña consecutiva.

Tras el partido, Álvaro Arbeloa compareció con un mensaje de autocrítica, respeto al enfado de la afición y obligación de competir hasta el final. El técnico reconoció que el curso “ha acabado hoy”, pero exigió defender el escudo en las tres jornadas restantes.

Álvaro Arbeloa entiende el enfado del Real Madrid tras perder LaLiga en el Clásico

Arbeloa no intentó maquillar la noche. El técnico del Real Madrid asumió que el madridismo tiene motivos para estar frustrado después de una temporada que termina sin títulos y con el Barcelona celebrando LaLiga en el Camp Nou.

El entrenador blanco admitió que no hay demasiadas palabras capaces de consolar a la afición en un momento así, pero logró mandar un mensaje de confianza futura: “Sabemos que el Real Madrid siempre vuelve. Hemos caído muchas veces y nos hemos levantado muchas veces”.

El Real Madrid se queda sin temporada tras el 2-0 del Barcelona

La frase más rotunda de Arbeloa llegó al hablar de las tres jornadas que restan. El técnico reconoció que, tras la derrota ante el Barcelona, el Real Madrid ya no tiene objetivos reales: “Sabiendo que nuestra temporada ha acabado hoy, lo que no podemos hacer es dejarnos”.

Arbeloa insistió en que los tres partidos restantes deben jugarse con responsabilidad. Para el técnico, ya no se trata solo del prestigio de los jugadores o del cuerpo técnico, sino de representar a una institución: “Defendemos algo mucho más grande que todos nosotros, que es el escudo del Real Madrid”.

Arbeloa analiza la derrota por 2-0 ante el Barcelona

Arbeloa reconoció que el Barcelona fue un rival muy difícil de manejar con ventaja. Destacó la capacidad del equipo de Hansi Flick para administrar posesiones, mover futbolistas por dentro y castigar cualquier desajuste: “Teníamos enfrente a un gran equipo y son muy buenos cuando se ponen con el marcador a favor”.

Aun así, el técnico no quiso cargar contra sus futbolistas por falta de entrega. Aseguró que les pidió competir hasta el final y que, dentro de un contexto adverso, intentaron sostenerse en el partido.

Mbappé sigue siendo duda y Huijsen se cayó en el calentamiento

La noche del Real Madrid también estuvo marcada por las bajas. Arbeloa fue preguntado por Kylian Mbappé, ausente en el Clásico, y no quiso fijar plazos sobre su posible regreso: “Quedan dos semanas y, según evolucione de las molestias que tiene, veremos si puede jugar o no”.

También explicó el cambio de última hora entre Huijsen y Raúl Asencio. El central se sintió débil durante el calentamiento y, aunque quería jugar, Arbeloa decidió no asumir riesgos: “Necesitábamos energía en todos los puestos y por eso tomé la decisión”.

El futuro de Arbeloa se decidirá después del 24 de mayo

El técnico también fue preguntado por su futuro. Arbeloa dejó claro que habrá una conversación con el club, aunque no quiso adelantar ningún escenario antes de que termine oficialmente la temporada: “Lo que depare el futuro lo veremos a partir del 24 o 25 de mayo”.

Hasta entonces, su prioridad será cerrar bien el campeonato y dar minutos a jugadores que han entrenado bien. El entrenador quiere que el equipo compita las tres jornadas que quedan y evite una desconexión mayor tras una noche especialmente dura.

El Real Madrid ya no pelea por títulos, pero sí por una respuesta mínima de orgullo. Arbeloa lo resumió con claridad: el madridismo está enfadado, el vestuario también, y la única forma de empezar a reparar el daño es competir hasta el último día.