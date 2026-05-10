El Liverpool duda de Xabi Alonso y pregunta al Real Madrid

El club de Anfield estudia alternativas para su banquillo, consulta por la etapa del técnico tolosarra en Valdebebas y condiciona el futuro de Arne Slot a la Champions League

Xabi Alonso durante la semifinal de la Supercopa de España entre Real Madrid y Atlético de MadridIMAGO

El Liverpool se prepara para un verano de decisiones importantes. El club inglés tiene encarrilada su clasificación para la próxima Champions League, pero la continuidad de Arne Slot todavía no está completamente despejada.

Según informa Diario AS, la entidad de Anfield ha llamado al Real Madrid para recabar información sobre Xabi Alonso, uno de los nombres que más fuerza tiene en la lista de posibles candidatos al banquillo red.

Liverpool estudia a Xabi Alonso mientras Arne Slot sigue bajo examen

El Liverpool vive una situación incómoda. Arne Slot tiene contrato hasta 2027, pero la temporada ha dejado más dudas de las esperadas después de un mercado muy ambicioso y una inversión que no ha tenido el impacto competitivo deseado.

La clasificación para la Champions puede sostener su continuidad, pero no ha cerrado el debate. En Anfield ya trabajan con varios escenarios: seguir con Slot, renovarle si el cierre de curso convence o preparar una alternativa para este verano o el futuro cercano.

En ese contexto aparece Xabi Alonso. Su pasado como futbolista del Liverpool, su vínculo emocional con Anfield y su perfil de entrenador moderno lo convierten en un candidato natural. Sin embargo, el club inglés no quiere decidir solo por nostalgia.

Xabi Alonso, el nombre que seduce a Anfield pero también genera preguntas

La figura de Xabi Alonso resulta muy atractiva para el Liverpool. Conoce la casa, tiene ascendencia sobre la afición y representa una idea de entrenador asociada al control, la evolución táctica y el desarrollo de talento joven.

Además, en Anfield encontraría a Florian Wirtz, un futbolista al que ya hizo crecer durante su etapa en el Bayer Leverkusen. Ese vínculo deportivo añade una capa interesante al posible aterrizaje del técnico tolosarra en la Premier League.

Pero el Liverpool también tiene dudas. El club inglés quiere entender qué ocurrió realmente en el Real Madrid, donde Xabi Alonso no logró consolidarse y terminó saliendo en enero de 2026 tras apenas unos meses en el cargo.

La llamada del Liverpool al Real Madrid por Xabi Alonso

La consulta a Valdebebas es una de las claves de la noticia. Según Diario AS, el Liverpool ha contactado con el Real Madrid para conocer detalles sobre la metodología, la gestión diaria y el trabajo desarrollado por Xabi Alonso durante su etapa en el club blanco.

La relación entre ambas entidades sigue siendo buena, permitiendo que el Liverpool busque una especie de informe directo antes de tomar una decisión estratégica sobre su banquillo.

La llamada no significa que Xabi Alonso vaya a ser elegido de inmediato. Más bien refleja que el club inglés está en fase de evaluación profunda, tratando de reducir riesgos antes de confiar un proyecto millonario a un entrenador que todavía divide opiniones en algunos despachos.

Arne Slot se juega su futuro en el Liverpool con la Champions como frontera

La situación de Slot es compleja. Hace unas semanas parecía más fuera que dentro, especialmente tras una serie de resultados y comparecencias públicas que no gustaron en Anfield. Después, la reacción del equipo y la cercanía de la clasificación europea han frenado cualquier decisión precipitada.

El Liverpool está ahora en una especie de limbo. Por un lado, asegurar la Champions puede servir como argumento para darle continuidad. Por otro, el rendimiento global de la temporada ha sido insuficiente para un club que venía de invertir fuerte y aspiraba a pelear por títulos.

El Liverpool también debe resolver el relevo de Mohamed Salah

El banquillo no es el único frente abierto en Anfield. El Liverpool también afronta un verano marcado por la necesidad de encontrar un relevo para Mohamed Salah, una operación que condicionará buena parte de la planificación ofensiva.

Ese contexto aumenta la importancia de la decisión sobre el entrenador. No es lo mismo fichar atacantes para un técnico continuista que hacerlo para un nuevo proyecto. El perfil elegido para el banquillo puede definir qué tipo de delantero, extremo o mediapunta necesita el equipo.

Ahí Xabi Alonso podría tener atractivo por su capacidad para trabajar con estructuras flexibles y potenciar futbolistas creativos. Pero el Liverpool necesita certezas, no solo potencial. La experiencia reciente con Slot ha reforzado la idea de que el club debe acertar antes de activar un nuevo ciclo.

El futuro inmediato dependerá de la clasificación a la Champions y de la valoración final sobre Arne Slot. Mientras tanto, Xabi Alonso espera en el radar como una opción de peso, pero no como una certeza absoluta.