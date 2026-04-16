Xabi Alonso se acerca al Liverpool tras la crisis de Arne Slot

El técnico tolosarra aparece como opción para relevar al neerlandés en Anfield tras la eliminación en Champions League ante el PSG y el quinto puesto en la Premier League, con el club inglés buscando un nuevo rumbo competitivo

Xabi Alonso durante la semifinal de la Supercopa de España entre Real Madrid y Atlético de MadridIMAGO

El Liverpool atraviesa uno de los momentos más delicados desde la salida de Jürgen Klopp, con una temporada que ha pasado de la ilusión al desgaste en cuestión de meses. La eliminación en Champions League ante el PSG y la caída al quinto puesto en la Premier League han reactivado los rumores sobre un posible cambio en el banquillo, con Xabi Alonso como principal candidato.

El técnico tolosarra, actualmente sin equipo tras su breve etapa en el Real Madrid, vuelve a situarse en la órbita de Anfield en un contexto muy diferente al de 2024. Entonces rechazó la propuesta; ahora, el escenario invita a pensar en una segunda oportunidad.

La crisis del Liverpool con Arne Slot tras la eliminación ante el PSG

La temporada del conjunto inglés ha sufrido un giro radical respecto al curso anterior. Después de conquistar la Premier League en su debut, Arne Slot no ha logrado mantener el nivel competitivo en la presente campaña. La derrota ante el Paris Saint-Germain en los cuartos de final de la Champions League evidenció los problemas del equipo. El Liverpool no logró marcar en la eliminatoria y mostró una imagen muy alejada de su identidad reciente, especialmente en el partido de vuelta en Anfield.

En la competición inglesa, la situación tampoco es favorable. El equipo suma 52 puntos y se encuentra lejos de la lucha por el título, lo que ha generado dudas tanto en la afición como en la directiva sobre la continuidad del proyecto.

Xabi Alonso vuelve a escena como candidato para el banquillo de Anfield

El nombre de Xabi Alonso ha reaparecido con fuerza en las últimas semanas como posible sustituto del técnico neerlandés. Su pasado en el club y su perfil como entrenador encajan con la idea de reconstrucción que maneja la entidad.

El técnico rechazó en su momento la posibilidad de dirigir al Liverpool para continuar en el Bayer Leverkusen, donde firmó una etapa brillante culminada con un histórico título de Bundesliga. Sin embargo, su posterior paso por el Real Madrid no tuvo continuidad, lo que le ha dejado en el mercado en un momento clave.

Este contexto ha reactivado los contactos, aunque su entorno ha querido rebajar las expectativas. Su agente, Iñaki Ibáñez, fue claro al respecto: “Todo lo que se habla de un acuerdo con el Liverpool son solo especulaciones mediáticas. Alonso está considerando todas las ofertas”.

Un perfil que encaja en la reconstrucción deportiva del Liverpool

El Liverpool busca algo más que un cambio de entrenador. La salida confirmada de Mohamed Salah y la necesidad de renovar varias posiciones clave obligan a replantear el proyecto desde sus cimientos.

En ese escenario, Xabi Alonso representa una opción que combina conocimiento del club, capacidad táctica y experiencia en procesos de reconstrucción. Su trabajo en Alemania demostró su habilidad para transformar equipos y maximizar el rendimiento de sus jugadores.

Su estilo, basado en el control del juego y la organización táctica, podría encajar en un equipo que ha perdido solidez en ambas áreas esta temporada.

Dudas tras su etapa en el Real Madrid y exigencia del contexto inglés

Pese a sus credenciales, su breve paso por el Real Madrid dejó interrogantes sobre su capacidad para gestionar vestuarios de máxima exigencia. Su etapa en el Santiago Bernabéu se resolvió en pocos meses, en un contexto marcado por tensiones internas y resultados irregulares.

El Liverpool, aunque diferente en estructura, también exige una gestión compleja de grupo, especialmente en un momento de transición. La capacidad de Alonso para adaptarse a este entorno será uno de los factores clave en la decisión final del club.

Aun así, el contexto de Anfield ofrece una estabilidad que podría favorecer su trabajo, con una estructura deportiva que apuesta por la continuidad y el desarrollo a medio plazo.

El futuro del banquillo marcará el rumbo del Liverpool

La decisión sobre el entrenador será determinante para el futuro inmediato del club. La relación entre Arne Slot y el entorno se ha deteriorado, y los resultados no han ayudado a reforzar su posición.

El propio técnico neerlandés, preguntado por los rumores, ironizó en rueda de prensa: “Sí, sí, me llamó y me dijo qué pensaba del equipo porque iba a venir en seis meses”, antes de admitir que la situación actual “no está siendo la mejor”.

El Liverpool se enfrenta a un verano clave, con decisiones estructurales que definirán su competitividad en las próximas temporadas. En ese escenario, el nombre de Xabi Alonso vuelve a aparecer como una opción con peso, tanto por su perfil deportivo como por su vínculo con el club.