Salah, el elegido para tomar el relevo de Cristiano en Arabia Saudí

Mohamed Salah emerge como la gran apuesta de Arabia Saudí para liderar la próxima etapa mediática de la Saudi Pro League ante la posible salida de Cristiano Ronaldo

La etapa de Cristiano Ronaldo en el Al Nassr atraviesa su momento más delicado desde la llegada del portugués a la Saudi Pro League. El malestar del delantero con la planificación deportiva y, especialmente, con la política de refuerzos aplicada por los organismos que controlan varios clubes del campeonato ha generado un clima de tensión evidente. Su ausencia en los dos últimos encuentros oficiales no ha pasado desapercibida y ha activado todas las alarmas sobre su futuro inmediato.

Un mensaje claro desde la liga saudí

Desde las instancias de la competición, la respuesta ha sido tajante. El mensaje trasladado es que ningún futbolista, por influyente que sea, marca la hoja de ruta global del campeonato. Cada club gestiona su proyecto de manera independiente y bajo las mismas normas. Una declaración que, lejos de apaciguar el conflicto, refuerza la sensación de que la continuidad de Cristiano en Arabia ya no es intocable.

El fichaje de Benzema, detonante del conflicto

Uno de los principales focos del enfado del astro portugués ha sido el traspaso de Karim Benzema al Al Hilal, uno de los grandes rivales del Al Nassr. La llegada del exmadridista a un equipo ya reforzado con nombres como Theo Hernández, Rúben Neves o Malcom ha sido interpretada por Cristiano como una muestra de desequilibrio en el reparto de inversiones.

El Fondo de Inversión Pública saudí, que supervisa varios clubes del campeonato, ha sido señalado indirectamente por el jugador luso, convencido de que su equipo no ha recibido el mismo respaldo deportivo.

Mohamed Salah emerge como relevo mediático

En este contexto de incertidumbre, Mohamed Salah aparece con fuerza como posible sucesor de Cristiano Ronaldo en el foco mediático del fútbol saudí. Según informaciones procedentes de Inglaterra, el Al Nassr ya contempla al atacante del Liverpool como su gran apuesta futura si se consuma la salida del portugués.

El perfil del internacional egipcio encaja a la perfección con los objetivos de la Saudi Pro League: impacto global, cifras goleadoras contrastadas y una enorme capacidad para atraer patrocinadores y audiencias más allá del terreno de juego.

Una oferta económica difícil de ignorar

Las cifras que se manejan son descomunales. De acuerdo con distintos medios británicos, el club saudí estaría dispuesto a triplicar el salario actual de Salah, que ronda las 400.000 libras semanales en el Liverpool. La propuesta situaría sus ingresos anuales por encima de los 23 millones de euros, convirtiéndolo en una de las grandes estrellas del campeonato.

A sus 33 años, Salah sigue rindiendo a un nivel altísimo. La pasada temporada firmó 34 goles y 23 asistencias en 52 partidos, números que refuerzan su condición de futbolista decisivo y atractivo tanto en lo deportivo como en lo comercial.

Un proyecto que seduce al egipcio

Aunque el delantero insiste públicamente en que su prioridad es rendir al máximo nivel con su club actual, no es un secreto que el proyecto saudí le resulta atractivo. La ambición del campeonato y la posibilidad de convertirse en el nuevo icono de la liga juegan a favor de Arabia, que busca consolidar su crecimiento tras el impacto inicial provocado por la llegada de Cristiano.

Además, el Al Nassr sueña con reunir de nuevo a Salah y Sadio Mané, recreando una sociedad ofensiva que ya brilló en el Liverpool y que elevaría aún más la atención internacional sobre el club.

El futuro de Cristiano, cada vez más abierto

Con 41 años y visiblemente descontento, el horizonte de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudí es cada vez más incierto. No se descarta que el portugués busque una última aventura en el fútbol europeo, mientras en la Saudi Pro League ya empiezan a diseñar el siguiente capítulo de su relato mediático.

Entre focos, rumores y cifras astronómicas, Mohamed Salah afila la bota mientras el debate crece. Arabia mira al futuro sin miedo al relevo y deja claro que, incluso para una leyenda como Cristiano Ronaldo, nadie es imprescindible.