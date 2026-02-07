Más avales para Rafael Guzmán: "Es sobrio, equilibrado y parecía de más edad por su madurez"

Miguel Calzado confirma en Perú el fichaje del central, a quien tuvo a prueba tras descubrirlo hace un par de año, aunque hubo que esperar a su mayoría de edad para traerlo

"Es un chico que tiene buenas condiciones y el plan con él es el mismo que con cualquier otro chico. Se incorporará al sub 19 para que se vaya adaptando a lo que es el club y a una Liga tan competitiva como es la de España. Allí se va a intentar mejorarlo y desarrollarlo, con la idea que pueda dar el salto al futbol profesional. Tiene mucho margen de crecimiento, pero es un central sobrio. Incluso, cuando vino, parecía de más edad, no sólo por su porte atlético, sino por su madurez en el juego a la hora de interpretar defensivamente. Es un defensa bastante equilibrado, con potencial, y por eso su seguimiento", explicaba el director de cantera del Real Betis sobre el fichaje de Rafael Guzmán.

De esta forma, en declaraciones a la emisora peruana RPP, desvelaba también Miguel Calzado que el interés verdiblanco por el zaguero de 18 años recién cumplidos viene de lejos, aunque, por las políticas actuales, había que aguardar a su mayoría de edad: "El tema viene desde hace un par de años en un viaje de nuestro 'scout' a Perú; lo observó en un partido y, a partir de allí, iniciamos el contacto con Universitario de Deportes. Trajimos al chico a entrenarse con nosotros, le hicimos un seguimiento y esperamos a que FIFA nos deje incorporarlo". Solucionada la duda de si se había registrado a tiempo la operación vía TMS, será bético hasta el 30 de junio de 2028.

"Es el jugador quien, con su rendimiento y desarrollo, va marcando los tiempos. Es cierto que no es fácil que debute pronto; es un chico que cambia de país y de cultura, así que eso lleva un tiempo de adaptación. Tiene que desarrollarse, y para eso está nuestra academia. Rafa tiene la ventaja del idioma, que es fundamental. Eso te hace adaptarte rápido y sentirte cómodo; ya depende de la persona. Aquí la gente es muy hospitalaria y cercana, y eso lo va a ayudar en su adaptación", finalizó el ejecutivo sevillano.

Todavía no puede volar a España

Como ya se había comentado, el Real Betis se hace con los servicios de Rafael Guzmán casi a coste cero, aunque algunas fuentes confirman a ESTADIO Deportivo que se producirá un desembolso puntual y que hay incentivos para Universitario por los logros que vaya completando, como estrenarse con el primer equipo. La entidad andina se reserva el 30% de sus derechos para una futura venta, así como la primera parte de los derechos de formación según el mecanismo de solidaridad si hay venta a otro país. Por ahora, no hay fecha fija para su vuelo a España para ponerse a las órdenes de Javi Barrero en el División de Honor Juvenil, flamante octavofinalista de la Youth League, pues, solventado lo del TMS, sigue a la espera de conseguir el visado y el permiso de trabajo.