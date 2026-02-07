Real Sociedad - Elche, en directo el partido de la LaLiga EA Sports en vivo online

El equipo txuri urdin enlaza nueve compromisos consecutivos sin conocer la derrota y tiene ya en el bolsillo el billete a las semifinales de la Copa del Rey

¡Buenas tardes! Ya estoy por aquí para vivir con todos ustedes este apasionante encuentro entre la Real Sociedad y el Elche. Dos equipos que llegan con dinámicas muy diferentes. Son favoritos los locales, que se mantienen invictos desde la llegada de Matarazzo a su banquillo. Pero el Elche llega con dos fichajes nuevo a Anoeta y puede pasar cualquier cosa.

Tras clasificarse para las semifinales de la Copa del Rey, se espera un recibimiento de lujo en Anoeta para los realistas.

Y también se esperan rotaciones en el equipo que comanda el técnico estadounidense. Guedes u Oyarzabal podrían descansar de cara al nuevo derbi vasco que deberán afrontar esta próxima semana, por lo que Óskarsson, goleador en Vitoria, podría entrar en el once tras varios meses sin hacerlo, al igual que un Odriozola que podría dar descanso a Aramburu en el lateral diestro.

Las únicas bajas para este compromiso son las del lateral Héctor Fort, operado del hombro en diciembre, Josan Ferrández, el goleador Rafa Mir y el recién llegado Buba Sangaré, todos ellos con problemas musculares.

Sarabia recupera en el Elche a varios efectivos, como el central Pedro Bigas, ya recuperado de sus problemas en la rodilla, y Aleix Febas, futbolista estructural para el Elche que se perdió el partido de la pasada jornada por sanción. El entrenador del cuadro ilicitano podrá contar con dos de los recientes fichajes, Tete Morente y Gonzalo Villar, quienes, a pesar de llegar de ligas extranjeras, conocen el club y la competición española, lo que aceleran su adaptación.

El Elche no ha ganado ninguno de sus últimos cinco partidos en LaLiga (2E 3D), perdiendo los dos últimos, y no pierde tres o más seguidos en la competición desde abril de 2023 (6D).

El equipo txuri urdin enlaza nueve compromisos consecutivos sin conocer la derrota y tiene ya en el bolsillo el billete a las semifinales de la Copa del Rey, con el Athletic Club como rival, por lo que ha dejado totalmente atrás los fantasmas del descenso y ya acecha a Espanyol y Celta en la lucha por los puestos europeos.

La llegada de Pellegrino Matarazzo ha cambiado de arriba a abajo el ánimo y la dinámica de la Real, y aunque es cierto que su fútbol no acaba de ser brillante ni fiable en defensa, está encontrando diferentes variantes y maneras para llegar al gol y conseguir victorias muy importantes.

Para el partido ante el Elche y con la ida de la semifinal copera entre semana en San Mamés, el técnico estadounidense no podrá contar con el sancionado Brais Méndez y los lesionados Marrero, Zakharyan y Barrenetxea.

Se esperan rotaciones en el once y descansos para jugadores clave como Guedes u Oyarzabal de cara al compromiso intersemanal.

El Elche ha encadenado seis partidos consecutivos sin ganar, cinco de Liga y uno de Copa, por lo que hay que remontarse a diciembre de 2025 para encontrar su último triunfo. La mala dinámica de resultados ha llevado al conjunto dirigido por Eder Sarabia a perder su cómoda ventaja sobre la zona de descenso, de la que ahora está solo a dos puntos.

Sarabia recupera a varios efectivos, como el central Pedro Bigas, ya recuperado de sus problemas en la rodilla, y Aleix Febas, futbolista estructural para el Elche que se perdió el partido de la pasada jornada por sanción.

El entrenador ilicitano podrá contar con dos de los recientes fichajes, Tete Morente y Gonzalo Villar, quienes, a pesar de llegar de ligas extranjeras, conocen el club y la competición española, lo que aceleran su adaptación.

Todo apunta a que Pedro Bigas regresará al centro de la defensa y Febas a la medular, mientras que el resto del equipo presenta incógnitas, sobre todo en la banda derecha, a la que opositan Martim Neto o el recién llegado Tete Morente.