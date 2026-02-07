FC Barcelona - Mallorca, en directo: resultado del partido de hoy de LaLiga

Sigue en directo el duelo del FC Barcelona y Mallorca en ESTADIO Deportivo, correspondiente a la jornada 23

Error grave de Koundé y el ex canterano blaugrana casi marca el primer tanto de la tarde. Partido igualado en este inicio

Barullo en el área del Mallorca, que acaba con el balón en los pies de Lewandowski y el polaco, con una sangre fría al alcance de pocos, marca para adelantar al Barça.

El equipo de Arrasate sigue buscando las contras y el equipo culé está sufriendo en exceso pese al tanto de Lewandowski

Al futbolista inglés se le ha doblado la rodilla pero parece que se puede recuperar y continuar jugando

Otra gran jugada del extremo del Barça que acabó con el balón en las nubes. El Barcelona quiere el segundo

Brutal disparo de Rashford en la falta directa que repela Leo Román, y en el rechace Koundé tira a puerta de manera defectuosa y Lamine a puerta vacía echa el balón fuera. Increíble

Saque en corto en el córner donde acaba el balón en la frontal del área tras una gran circulación entre Fermín y Dani Olmo, y Lamine Yamal con un zurdazo espectacular marca el segundo tanto

Tras una primera mitad con varios acercamientos peligrosos a la portería de Joan García, el cuadro bermellón apenas ha llegado al área culé en estos minutos de segunda parte

El FC Barcelona afronta hoy un encuentro crucial de la jornada 23 de LaLiga EA Sports 2025/26, en el que buscará sumar los tres puntos para mantenerse firme en la carrera por el título. El equipo azulgrana llega al Spotify Camp Nou como líder de la competición, con 55 puntos tras 22 partidos y una diferencia de goles positiva, reflejo de su consistencia a lo largo de la temporada.

Como local, el Barça ha mostrado un rendimiento impecable, donde todavía no ha dejado escapar ningún punto. Su historial frente al Mallorca refuerza su favoritismo: en los últimos enfrentamientos ligueros, el conjunto catalán se ha impuesto en la mayoría de las ocasiones, destacando la victoria por 0-3 en la primera vuelta en Son Moix. Este antecedente aumenta la confianza de los locales, aunque el Mallorca buscará sorprender con orden táctico y solidez defensiva.

Mallorca llega con confianza tras su último triunfo

El RCD Mallorca, por su parte, se presenta en Barcelona en una situación más delicada en la clasificación, con 24 puntos y un rendimiento irregular, especialmente fuera de su estadio. No obstante, el triunfo conseguido el pasado lunes frente al Sevilla FC ha reforzado la moral del equipo y ofrece un impulso anímico para este desplazamiento exigente.

El técnico bermellón, Arrasate, ha decidido plantear un sistema defensivo de cinco hombres, reforzando la retaguardia y confiando en la dupla ofensiva Virgili-Muriqi para generar peligro en ataque. Además, la plantilla llega con algunas noticias positivas en el apartado físico: Raíllo está disponible, aunque no se arriesgará desde el inicio.

Barça con ausencias sensibles en el centro del campo

El Barcelona tendrá que lidiar con varias bajas importantes. En el centro del campo, tanto Pedri como Gavi serán ausencias destacadas, mientras que Christensen no estará en defensa. Raphinha, que arrastraba molestias físicas, tampoco formará parte del once inicial.

A pesar de ello, el técnico Flick apuesta por un equipo equilibrado, combinando juventud y velocidad en ataque. Los jóvenes talentos Lamine Yamal y Marcus Rashford se perfilan como las principales amenazas ofensivas, capaces de generar desequilibrio y marcar la diferencia en el partido.

Favoritismo local y reto visitante

El historial reciente entre ambos equipos claramente favorece al Barcelona, pero el Mallorca intentará aprovechar cualquier oportunidad, apoyándose en su disciplina táctica y en el impulso de su reciente victoria. La cita promete intensidad, con el líder buscando consolidar su ventaja y el visitante intentando sumar un resultado que le aleje de la zona de descenso.

En conclusión, el encuentro de hoy será una prueba de consistencia para el Barça y una oportunidad para que el Mallorca muestre carácter y resistencia ante uno de los candidatos al título.