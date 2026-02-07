Alineaciones Barcelona - Mallorca: Alineación posible de Barça y Mallorca en el partido de hoy de LaLiga EA Sports

Hansi Flick cuenta con la importante baja de Raphinha, al que no piensa forzar en su vuelta, aun así tiene recursos de sobra para sustituirlo; Arrasata solo cuenta con la ausencia de Asano

Barcelona y Real Mallorca se miden este sábado en un duelo de objetivos muy diferentes. Mientras que los azulgranas sigue en la lucha por mantener el liderato ante la presión del Real Madrid, solo un punto por debajo, los baleares, que salieron del descenso este lunes tras golear al Sevilla, esperan que el triunfo en Son Moix haya sido un punto de inflexión en su pelea por la permanencia.

Para el partido del Camp Nou, Hansi Flick tiene las bajas seguras de Pedri, Gavi y Christensen, además de Raphinha, con una sobrecarga muscular que le obligó pedir el cambio en el partido ante el Elche de la pasada jornada liguera y que le impidió jugar en Copa ante el Albacete.

No piensa asumir riesgos el técnico alemán con el brasileño, pieza importantísima en su esquema, confirmando este viernes en rueda de prensa su baja segura para el choque ante el Mallorca y posiblemente también para el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano.

Cambios en el once del Barça

Ante el conjunto de Arrasate, Flick podría llevar a cabo una serie de cambios en su once. Uno de ellos podría estar en el centro de la defensa, con la entrada de Araujo por Eric García, que lo está jugando casi todo y así darle descanso. En la portería es segura la presencia de Joan García, Cubarsí será el otro central con Koundé y Balde en los laterales, aunque no habría que descartar la continuidad de Gerard Martín como central.

Por delante, Frenkie de Jong es ahora mismo intocable, el neerlandés está en su mejor momento, siendo su acompañante Marc Bernal. El hombre más adelantado de ese centro del campo sería Fermín. En cuanto al ataque, pocas dudas, Lamine en una banda, Rashford en la otra y Lewandoswki en punta.

El Mallorca, con la moral por las nubes

El conjunto de Arrasate llega al Camp Nou con la moral por las nubes tras ganar al Sevilla y sin más bajas que la de Asano por lesión. Leo Román es intocable en la portería.

Vuelven Raíllo y Kumbulla a la lista pero todo hace indicar que David López seguirá en el once tras su buen rendimiento, siendo Valjent su acompañante en el eje de la zaga. Maffeo y Mojica en los laterales. Pablo Torre y Antonio Sánchez podrían ser las novedades en la bandas, con Mascarell y Samu Costa en la sala de máquinas, siendo la dupla atacante la formada por Virgili y Muriqi.

Los posibles onces del Barcelona - Mallorca

FC Barcelona: Joan García; Kounde, Cubarsí, Eric, Balde; Frenkie de Jong, Bernal, Fermín, Lamine Yamal, Rashford y Ferran.

RCD Mallorca: Leo Román; Maffeo, Valjent, David López, Mojica; Mascarell, Samu, Antonio Sánchez, Pablo Torre, Jan Virgili, Vedat Muriqi.