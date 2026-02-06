Atlético de Madrid - Barcelona y Athletic - Real Sociedad, semifinales de la Copa del Rey: la nueva fecha de la final

El partido de ida se jugará la próxima semana, siendo el duelo de vuelta la primera semana de marzo: la final se adelanta un semana, antes de la Feria de Abril

El sorteo de las semifinales de la Copa del Rey ya conoce sus dos enfrentamientos después de que en la tarde de hoy se haya celebrado el sorteo en el salón de actos Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en la sede de la Real Federación Española de Fútbol. Y lo que nos esperan son dos auténticos partidazos a doble partido: Atlético de Madrid-FC Barcelona y Athletic Club-Real Sociedad.

Es decir, una auténtica final adelantada entre colchoneros y azulgranas, cuyo partido de ida se jugará en el Metropolitano y el finalista se decidirá en el Camp Nou, y el derbi vasco por antonomasia, por lo que esta temporada viviremos cuatro derbis entre Real Sociedad y Athletic. Esta eliminatoria se decidirá en Anoeta tras jugarse el partido de ida en San Mamés.

Las fechas de las semifinales

A falta de conocer los horarios de los partidos de ida, sí que sabemos que los dos primeros duelos se disputarán entre el martes 10 de febrero y el jueves 12 de febrero, es decir, la próxima semana. En cuanto al partido de vuelta, habrá que esperar tres semanas más ya que los duelos definitorios se jugarán ya en marzo, entre el martes 3 y el jueves 5.

Confirmada la nueva fecha de la final de Copa del Rey

Además, se ha confirmado lo que era un secreto a voces, la nueva fecha de la final de la Copa del Rey, que en un principio estaba fijada para el sábado 25 de abril, pero al coincidir con la celebración en Sevilla de la Feria de Abril, se ha decidido adelantarla una semana.

De esta forma, la final de la Copa se celebrará el fin de semana anterior, falta por confirmar si será el domingo o el sábado, aunque todo indicar que será el sábado 18 de abril, por lo que la jornada 32 de LaLiga será trasladada a otra fecha, tal y como ha confirmado la Real Federación Española de Fútbol.

Las semifinales de la Copa de la Reina

Antes del sorteo de la Copa del Rey ha tenido lugar el de la Copa de la Reina, que ha deparado los siguientes emparejamientos: Levante Badalona-Barcelona y Tenerife-Atlético Madrid.Las semifinales se disputarán a doble partido. La ida será, en horario aún por definir, entre el martes 10 y el jueves 12 de marzo mientras que la vuelta será una semana después, entre el martes 17 y el jueves 19 del mismo mes. La final se disputará el 16 de mayo en el Estadio Gran Canaria, en Las Palmas.