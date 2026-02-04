El doblete de Sergio Ramos: antes que el Sevilla, comprará el Juventude

El camero, cabeza visible del holding que negocia la adquisición del paquete mayoritario del club blanquirrojo, ultima en Brasil la de un club de la Série B

Sergio Ramos, cabeza visible de Five Eleven Capital, el holding que tendrá durante unos meses la prioridad a la hora de adquirir la mayoría accionarial del Sevilla FC tras la firma de la LOI (Letter of Intentions o Carta de Intenciones), puede comprar antes otro club en Brasil, el Juventude, que milita este año en la Série B, la Segunda división del gigante suramericano. De esta forma, 'Globo' desvela que este martes participó en la reunión telemática con los dirigentes blanquiverdes con la que se retomaban los contactos aparcados desde diciembre de 2025.

Aunque de momento no existe un acuerdo, la propia fuente desvela que a finales de esta semana se espera que el fondo liderado por Martín Ink presente ya un primer borrador del contrato para su análisis por parte del departamento jurídico de la entidad de Caxias do Sul, en el estadio de Río Grande del Sur, que lo remitirá tras los pertinentes ajustes al consejo deliberativo. Las negociaciones para hacerse con el primer equipo de fútbol que controlaría este grupo empresarial datan de hace algo más de un año.

Si bien la intención inicial de Sergio Ramos y Five Eleven Capital pasaba por adquirir el 100% de la sociedad brasileña, el asunto evolucionó hacia la compra del 90% de la Sociedad Anónima Deportiva (SAF por sus siglas en portugués), cuyos actuales rectores conservarían el 10%. La oferta es de 400 millones de reales, unos 64,5 de euros, además de unos abonos anuales y una cantidad como prima en el momento del desembarco, aunque la gestión de las instalaciones del Juventude seguiría al parecer a cargo de los dirigentes locales.

No podrá ejercer de jugador y dueño: el Sevilla se queda sin margen salarial para Sergio Ramos

Encartado por un par de emisoras de radio con conocimiento de causa, al menos en lo que a los portavoces se refiere, tras la goleada del Sevilla FC este lunes en Palma de Mallorca, lo cierto es que la posibilidad de que Sergio Ramos vuelva a jugar durante la segunda vuelta con los blanquirrojos, que tienen una ficha libre y teóricamente podrían fichar a alguien en paro como el camero, no llegará a buen puerto. El propio Antonio Cordón, director deportivo nervionense, lo confirmaba durante la presentación de Neal Maupay, único fichaje invernal, desvelando que gastaron todo su remanente estival en comprar otro 40% del pase de Lucien Agoumé y que no les queda nada.