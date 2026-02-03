Sergio Ramos aprovecha las circunstancias y fuerza su fichaje por el Sevilla antes de comprar el club

El internacional español aprovecha la dolorosa derrota en Mallorca para tratar de conseguir cerrar su retorno a Nervión como futbolista, algo que ya habría salido durante las conversaciones de compra del club y que los rectores blanquirrojos habrían descartado inicialmente

Lo auguraban a la redacción de ESTADIO Deportivo algunos conocedores del mercado de fichajes y este pasado lunes, tras la abultada derrota del Sevilla FC en Son Moix ante el Mallorca (4-1) se consumaba la noticia. Sergio Ramos podría volver al Sevilla FC como futbolista, o esa al menos es la intención del camero, quien estaría forzando una tercera etapa como profesional defendiendo la elástica blanquirroja.

Tras caer ante el Mallorca, los de Matías Almeyda son el conjunto más goleado de Primera división con un total de 37 tantos en contra, contando con una débil defensa en la que las lesiones de Nianzou, Marca o Azpilicueta han propiciado, incluso, que el ‘descartado’ Gattoni haya encontrado un hueco en la zaga.

Una tormenta perfecta para forzar Sergio Ramos su retorno al Sánchez-Pizjuán en esta segunda mitad de la temporada, antes de convertirse en propietario del club de la mano del fondo inversor Five Eleven Capital. Así lo comunicaban en las últimas horas voces próximas al futbolista, como son los periodistas Manolo Aguilar -Cadena Ser- o Víctor Fernández -Cope-, quienes han dejado claro el deseo del internacional español, quien estaría en su finca esperando una llamada del club, después de que un primer ofrecimiento a lo largo del presente mercado invernal hubiera sido rechazado por el propio Sevilla FC.

Con el mercado cerrado, su condición de agente libre se lo permitiría. Justo una jugada idéntica a la vida en septiembre de 2023, cuando Sergio Ramos fichó por una temporada con los de Nervión tras una dolorosa derrota contra el Atlético de Madrid, después de haberlo intentado por activa y por pasiva durante todo el verano, forzando encuentros, incluso, con Joaquín Caparrós. Incluso el presidente en ese momento, Pepe Castro, y el director deportivo, Víctor Orta, llegaron a negarlo en rueda de prensa, teniendo que tragarse sus palabras semanas más tardes, con Sergio Ramos siendo presentado en la sala de prensa del Sánchez-Pizjuán.

Una retirada en casa

La opción de Sergio Ramos no es espontánea. Y es que tal y como aseguran las fuentes citadas, durante las negociaciones de compra del Sevilla FC por parte del grupo que el camero representa ya habría surgido la posibilidad, habiendo sido descartada por los rectores blanquirrojos.

En Nervión pensaban que no era buena idea, que no se trataba compatible, aunque el bueno de Sergio Ramos está haciendo de nuevo todo lo posibles para que así sea. Se trataría de su retirada en casa, y es que la actual Ley del Deporte en España prohibe a los deportistas en activo tener relaciones comerciales en competiciones en las que participen.

El respeto de Almeyda a Sergio Ramos

El propio Matías Almeyda se refirió hace unos días en rueda de prensa a los vínculos de Sergio Ramos y el Sevilla FC, demostrando que le guarda un gran respecto al camero: “Sabe el respeto que le tengo como futbolista, estuve a punto de entrenarle en el Monterrey, pero me decidí por venir al Sevilla. ¿La compra del club? No opino, soy entrenador, no economista".