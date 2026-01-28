La inminente y retransmitida venta del Sevilla; el otro exsevillista en Five Eleven junto a Sergio Ramos y su promoción del Sánchez-Pizjuán

Inminente… y retransmitido. Así está siendo el proceso de venta del Sevilla FC, algo que ocupa el interés de un sevillismo que a la vez se preocupa por la delicada situación económica y deportiva que presenta el club desde hace ya varias temporadas.

Tal y como avanzó ESTADIO Deportivo hace prácticamente un año que el letrado Alberto Pérez Solano, actual secretario del consejo de administración del club, puso a la entidad de Nervión en el mercado, contando con el beneplácito de las principales familias sevillistas que lo configuran y ACAP en su deseo de encontrar al mejor postor.

De aquellos barros estos lodos y las supuestas nueve propuestas de compra filtradas que Pérez Solano y el consejo blanquirrojo vendrían manejando en estas fechas. Y es importante resaltar lo de supuestas, puesto que la única que se ha confirmado de manera formal hasta el momento es la del empresario y exconsejero sevillista Antonio Lappi, la cual fue rechazada por insuficiente. Unos 320 millones menos la deuda, quedando tan sólo unos 800 euros por acción.

La de Sergio Ramos y Five Eleven Capital, la tercera LOI que llega al Sánchez-Pizjuán

¿El resto de las ofertas? Pues dos habrían sido ya los fondos inversores americanos que - reitero lo de supuestamente- habrían pasado por la planta noble del Sánchez-Pizjuán para estudiar las cuentas del club y que se habrían marchado espantados prácticamente al mismo tiempo de aterrizar, una vez conocida la situación financiera real de la entidad blanquirroja. Es decir, asustados por la deuda del Sevilla FC y sin agotar por tanto los tres meses de exclusividad que se les concedía en ese juegos de turnos y preferencias.

Un turno en el que ahora habría cobrado ventaja el fondo representado por Sergio Ramos, quien sería la cabeza visible de una propuesta de compra tras la que estaría el fondo Five Eleven Capital y que ciertas informaciones ‘amigas’ estarían tasando -y radiando- en 450 millones de euros.

El escenario actual hay que tomarlo con mucha cautela. No hay que ser muy astuto para caer en la idea de que si son dos los grandes fondos inversores que se han marchado espantados, chirría aún más la facilidad con la que se ha aireado todo lo referente al interés de Sergio Ramos. El todavía futbolista fue ‘cazado’ desde el instante primero en el aeropuerto de San Pablo junto a su abogado de máxima confianza, Julio Senn, habiendo sido retransmitidos también prácticamente en directo sus reuniones, oferta o el fondo al que representa. Extraño, ¿no? Quienes están al loro de todo lo que acontece alrededor del Sevilla FC lo exponen de manera muy gráfica a quien firma este artículo: ¿Cuándo trascendió la venta del Atlético de Madrid al fondo Apollo? Cuando ya estaba ya todo cerrado. Pues eso.

El preacuerdo de Sergio Ramos es otra LOI

Dejando a un lado la sospechosa publicidad de todos los pasos dados por Sergio Ramos y su fondo, ahora toca centrarse en el publicitado preacuerdo con tres de los principales accionistas del club que forman parte del consejo. En realidad, ese preacuerdo no es más que una LOI o carta de intenciones; la tercera que firma el Sevilla FC y que le otorga a Five Eleven Capital tres meses de exclusividad para realizar una ‘Due diligence’ con la que estudiar de primera mano la situación financiera de la entidad sevillista. Es decir, justo lo mismo que ya habrían hecho los dos fondos anteriores que ya salieron espantados.

Una LOI que ha sido aceptada por Carolina Alés, Castro y Guijarro, pero no por la familia Carrión, quienes no verían con buenos ojos las formas en las que se estaría retransmitiendo todo el proceso. Tal y como ha podido contrastar ESTADIO Deportivo, el grupo Carrión, en un ejercicio de responsabilidad, prefiere mantenerse al margen de toda polémica o especulación accionarial que pueda afectar al club en lo deportivo, así como a sus diferentes profesionales.

Con una carta de intenciones o LOI en la mano no se discuten cantidades, aunque en cualquier caso aseguran a esta redacción que Five Eleven Capital no tendría liquidez suficiente bajo ningún concepto para acometer una operación como la compra del Sevilla FC, teniendo que encontrar la financiación en terceros.

Buena prueba de ello es que hace no demasiado tiempo ya intentaron entrar en LaLiga comprando al RCD Espanyol, algo que no consiguieron y que ahora, según otras llamativas y nuevas informaciones, conseguirían gracias a Javier Botín y su firma JB Capital Markets, según informa El Confidencial.

¿Contactos entre Sergio Ramos, Del Nido Benavente y Lappi?

Ahora, por tanto, Five Eleven Capital tendrá que centrarse en realizar otra ‘Due diligence’ y conocer de primera mano la situación financiera real del Sevilla FC. Será entonces cuando tenga que tomar una decisión al respecto, iniciándose un turno de negociación con los diferentes actores implicados. Será entonces cuando ACAP -que tiene las acciones de 777 Partners- vuelva a cobrar importancia. En teoría van de la mano de Pérez Solano, aunque por el momento no se han pronunciado en los movimientos recientes.

También es relevante considerar la figura de Del Nido Benavente, el máximo accionista del Sevilla FC a título individual. Sin él existiría en cualquier caso una mayoría accionarial de cara al nuevo comprador, aunque existe un pacto que ‘obliga’ al resto de accionistas a comunicarle la existencia de una oferta. La teoría, por tanto, dice que sin él no pueden vender, aunque los pactos ya se sabe dónde acaban en Nervión: en los juzgados.

Hasta el momento, eso sí, no ha existido ningún encuentro entre Sergio Ramos y Del Nido Benavente, tal y como ha podido confirmar ESTADIO Deportivo. Tampoco tendría sentido que ahora mismo se produjera ningún tipo de encuentro entre Ramos y Lappi, como ciertos rumores apuntan, aunque ninguna de la partes, cuestionadas por ED, han querido referirse al respecto.

Mark Boixasa, el otro exsevillista de Five Eleven Capital y un auténtico conocedor del Sánchez-Pizjuán

Según reza en la propia web de Five Eleven Capital, el propósito empresarial del fondo reside en conseguir que cada uno de sus clubes actúe de forma autónoma, pero con una permanente interconexión; algo similar a lo que viene desarrollando el City Group o la familia Red Bull. En cualquier caso, su 'imperio deportivo' es aún muy incipiente, con movimientos en Brasil, Italia y Portugal, amén de LaLiga, con el intento del Espanyol, primero, y ahora el Sevilla FC.

Su presidente y fundador es el empresario argentino Martín Ink, conocido en la capital de España por poner en marcha el Museo Legends en la Puerta del Sol. Su mano derecha es Andrés Tortarolo, cofundador de Five Eleven Capital y CEO de Vanquish Sportainment, una agencia con sede también en Madrid que gestiona los derechos de imagen de futbolistas.

Toca detenerse, sin embargo, en la figura de su director de fútbol, Marc Boixasa, del que muchos han resaltado que ha trabajado para clubes como el Manchester City o el Burnley, antes de formar parte de este fondo inversor como sustituto de Antonio Cordón, actual director deportivo del Sevilla FC.

Mucho más llamativo, en cambio, es que Boixasa también ha trabajado para el Sevilla FC entre 2008 y 2009. Quienes coincidieron con él en la entidad de Nervión lo recuerdan como una gran persona y un buen profesional que realizó sus tareas desde el departamento de marketing. Y es que sería precisamente en Nervión desde donde potenciaría sus inquietudes por el scouting y la dirección deportiva hasta llegar a la actualidad.

Como empleado del Sevilla FC, Marc Boixasa se desempeñó como Football Department Inter y Football Executive. Entre sus funciones más llamativas estuvo la de promocionar el Ramón Sánchez-Pizjuán como posible sede del Mundial de Portugal y España en sus candidaturas para 2018 y 2022. Un absoluto conocedor del estadio sevillista, ese que tanto preocupa a la afición blanquirroja, que lleva años temiendo con el futuro del mismo.

Entre sus labores, Boixasa también completó la documentación relativa a los traspasos de jugadores y en la atención a los jugadores extranjeros, haciendo especial hincapié en los francófonos.