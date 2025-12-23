La contrarreloj de Del Nido Carrasco y la guerra de filtraciones: la irreductible 'tercera vía' y las cifras de las nueve ofertas de compra

Lappí, que rechazó en abril ser vicepresidente, aún tiene esperanzas de que la 'tercera vía' triunfe, aunque los vendedores desvelan que ganarían casi cinco veces más con un fondo americano

Antonio Lappí, el único de los candidatos conocidos y confesos para la compra de la mayoría accionarial del Sevilla FC, ha sido también el primero y de los pocos en actuar con luz y taquígrafos. Tras la última junta de accionistas, cifró en 320 millones de euros su oferta a las grandes familias nervionenses, amén de proclamar su esperanza pese a la posible negociación ya en particular del representante del club, el letrado Alberto Pérez-Solano, con un fondo americano en representación de paquetes más importantes o, al menos, como intermediario autorizado. Si la 'tercera vía' no se rinde, desde la planta noble del Ramón Sánchez-Pizjuán contragolpean como más filtraciones, conociéndose en los últimos días que el empresario del sector de la impresión habría rechazado en abril de este año (tras una reunión en un hotel madrileño con dos miembros del consejo de administración, según 'ABC de Sevilla') entrar como vicepresidente con los actuales rectores, que han permitido que se conozcan las nueve ofertas que manejan para, entre otras cosas, desmentir la puja del sevillano.

Nueva propuestas sobre la mesa con pelos y señales

Aunque el máximo accionista a título personal (con un 25% aproximadamente), José María del Nido Benavente, considera "obscena" la subasta en que se ha convertido este gran movimiento entre bambalinas, 'El Correo de Andalucía' publica este martes todos los detalles de las nueve propuestas que manejarían las grandes familias sevillistas para vender sus paquetes, quedando claro, de ser ciertos los datos, que ganarían casi cinco veces menos si atendieran a Lappí y no a la mayor. Así, se desmienten los 320 millones de euros que arguye el editor, pues "esa cifra corresponde al 'enterprise value' y descuenta una deuda financiera neta que el propio ofertante eleva hasta los 244,2 millones de euros, al incluir el préstamo de 118 millones del Proyecto CVC–LaLiga Impulso, lo que no aplican el resto de ofertantes. Así, el valor económico efectivo del capital (equity value) se quedaría en 75,7 millones de euros, lo que se traduce en alrededor de 732 euros por acción, unos 708 euros netos". La siguiente ya pagaría 1.968 euros por título, con el grueso de los interesados en un horquilla entre 2.350 y 3.001 euros, "alcanzando la más elevada los 3.500 euros por acción, con un precio neto de 3.325 euros". Además, la citada fuente habla de que, mientras los supuestos fondos extranjeros adquirirían hasta el 80% del capital social, Lappí, que no se compromete a ampliaciones de capital o inyecciones futuras (cuando otros insuflarían entre 80 y 150 millones más), sólo se haría con una mayoría simple del 50,01%.

Del Nido Carrasco no descarta el equilibrio financiero durante la 25/26... sin salir a Bolsa ni con fondos de inversión

En una entrevista con 'Palco23', José María del Nido Carrasco reconoce que el club tiene "pérdidas cuantiosas", que se cifran en 155 millones de euros (19 millones en la 2022/2023, 82 millones en la 2023/2024 y 54 millones en la 2024/2025), aunque estaba previsto "estar tres años en números rojos", aunque la tendencia en la 2025/2026, con sólo tres millones en negativo, por lo que no descarta "adelantar el 'break even' a este mismo ejercicio". Así, se habría "ejecutado más rápido de lo que se marcó, que eran tres años" el crédito de 178 millones de euros de Goldman Sachs, buscándose ahora fórmulas que no exijan las clasificaciones europeas y sí el juego de plusvalías de antaño: "El año pasado y el anterior sólo generamos cinco y seis millones, respectivamente". El objetivo es estar en 60 millones de nuevo.

La estructura de costes también será clave, reduciendo el coste de la plantilla de los 200 millones de la 2022/2023 a los 85 millones de ésta. "Tenemos la necesidad de buscar plantillas más eficientes, pues, entre los tres jugadores cedidos y aquéllos que no cuentan para el cuerpo técnico, que nos cuestan 27 millones de euros, estamos jugando con una plantilla de 58 millones de euros". En cuanto a los ingresos, el Sevilla FC proyecta superar los 150 millones de euros esta temporada: 115 millones de cifra de negocio y 45 millones de euros en plusvalías. Y lo explica así: "Estamos creciendo en todas las líneas de negocio y el nuevo Estadio Ramón Sánchez Pizjuán permitirá el aumento de ingresos ordinarios, fruto de una zona comercial de 365 días al año y asientos VIP". Lo que sí descarta es seguir el ejemplo del Cádiz CF: "Nuestro plan estratégico no contempla sacar al Sevilla FC a Bolsa ni como club se ha valorado la opción de que un socio inversor adquiera una parte del capital social".