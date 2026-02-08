Alavés - Getafe, en directo el partido de la LaLiga EA Sports en vivo online

Duelo directo en la pelea por la permanencia entre un conjunto vitoriano que atraviesa un buen momento, tras dos victorias consecutivas en LaLiga, y un cuadro azulón en depresión, pues encadena ya ocho jornadas sin vencer

¡Muy buenos días! Alavés y Getafe abren la jornada de este sábado en LaLiga EA Sports con un duelo directo por la permanencia. Solo dos puntos separan a ambos equipos en la clasificación, a favor de los vitorianos, aunque las dinámicas con las que llegan a Mendizorroza son opuestas. El conjunto local suma dos victorias seguidas en el campeonato y los azulones, en cambio, enlazan ya ocho jornadas sin vencer. ¡Arrancamos desde Mendizorroza!

Antes de conocer las alineación oficiales de Eduardo Coudet y José Bordalás, os dejamos toda la información previa al choque, incluidos los onces probables de ambos equipos

El conjunto dirigido por Eduardo Coudet, pese a caer eliminado esta semana de la Copa del Rey ante la Real Sociedad, está en un buen momento tras sumar dos victorias consecutivas en LaLiga frente al Betis (2-1) y el Espanyol (1-2). Eso le coloca décimo en la tabla, aunque solo con tres puntos de ventaja sobre el descenso.

Así luce Mendizorroza antes de que comiencen a poblarse sus gradas. Se espera un buen ambiente en el feudo de la capital vitoriana para vivir este choque entre dos rivales directos por la permanencia.

La serie de ocho encuentros consecutivos sin conocer la victoria (3 puntos de 18 posibles) ha colocado al equipo dirigido por José Bordalás en una posición alarmante, a sólo un punto de los puestos de descenso. Viene de empatar a cero en el Coliseum frente al Celta de Vigo. No lograba dejar la portería a cero desde el pasado 28 de noviembre, cuando ganó 1-0 al Elche.

La previa del encuentro viene marcada por el comunicado que acaba de emitir el Deportivo Alavés, que "manifiesta su más firme condena ante la pintada vandálica realizada sobre los murales del estadio de Mendizorrotza , un ataque directo no solo contra unas obras artísticas, sino contra los símbolos, la historia y la identidad de este Club y de toda su afición".

Ya están los jugadores del Alavés en Mendizorroza, preparados para una "batalla" que les puede llevar a sumar su tercer triunfo seguido para tomar aire en la lucha por la permanencia.

Como se esperaba, se mantiene tres de los cinco fichajes invernales del Getafe en el once de Bordalás: el central argentino Zaid Romero y los delanteros Luis Vázquez y Martín Satriano . Mientras, Sebastián Boselli , que llegó prácticamente a la vez que sus compañeros, deberá esperar su turno en el banquillo, al igual que el último en aterrizar, Veljko Birmancevic , un extremo habilidoso y con mucho gol al que se ha visto reconocer el césped... descalzo.

Mendizorroza acoge un duelo directo por la salvación entre Alavés y Getafe, metidos de lleno en la pelea por no perder la categoría. Separados por solo dos puntos a favor de los vitorianos, ambos equipos lucharán este domingo por escapar del pozo del descenso en un partido clave por sus intereses.

Así llega el Deportivo Alavés

El conjunto dirigido por Eduardo Coudet, eliminado esta semana de la Copa del Rey tras perder ante la Real Sociedad, está centrado en lograr la permanencia en Primera División. Pese a la derrota frente al cuadro 'txuri-urdin', está en un buen momento tras sumar dos victorias consecutivas en LaLiga frente al Real Betis (2-1) y el Espanyol (1-2).

El Alavés suma 25 puntos, tres por encima del descenso, pero con siete equipos en ese recorrido, entre ellos el Getafe. Después de esas dos victorias, un hito que no había conseguido en toda la temporada, vuelve a casa en LaLiga, donde ha logrado la gran mayoría de los puntos.

Las bajas y las dudas de Coudet

El 'once' del 'Chacho' podría estar mediatizado por el partido de Copa y una de las dudas reside en la línea defensiva que formará por delante del guardameta Antonio Sivera, ya que no tiene para el centro de la defensa a Carlos Protesoni ni al recién llegado Ville Koski, ambos lesionados. Además, otra de las dudas será si Denis Suárez saldrá de inicio o esperará su oportunidad desde el banquillo, como los últimos fichajes Ángel Pérez e Ibrahim Diabate.

Así llega el Getafe

Por su parte, en el Getafe, la serie de ocho encuentros consecutivos sin conocer la victoria ha colocado a los jugadores de José Bordalás en una posición alarmante. En los últimos dos meses ha pasado de coquetear con la zona europea a ocupar la decimoséptima posición a sólo un punto de los puestos de descenso. Por eso, el conjunto azulón no puede permitirse otro empate u otra derrota. Tiene que ganar para acabar con unos números más que preocupantes y que provocaron la primera pitada a Bordalás desde que dirige al Getafe a lo largo de nueve temporadas repartidas en dos periodos.

Al final del choque ante el Girona, tras unos cambios que el público interpretó como conservadores, un sector del Coliseum silb�� a su entrenador. Aquel duelo terminó en empate sin goles y, pese a la pobre imagen que dio el Getafe en ataque, por lo menos consiguió echar el cerrojo atrás. No lograba dejar la portería a cero desde el pasado 28 de noviembre, cuando ganó 1-0 al Elche.

El papel de los fichajes azulones

Parte de culpa de ese brote verde la tienen los nuevos refuerzos. Sobre todo, el argentino Zaid Romero, que en 180 minutos ha demostrado desde el centro de la defensa una jerarquía impropia de un recién llegado. También los dos delanteros, Luis Vázquez y Martín Satriano, que forman la primera línea de presión arriba y no tienen reparos en desfondarse físicamente para ser los primeros en defender.

Además, Bordalás recupera a Abdel Abqar, ex defensa del Alavés hasta el verano pasado, y que ha superado una lesión muscular. De inicio, verá el choque desde el banquillo. No viajarán a Vitoria los dos únicos jugadores que quedan en la enfermería, Borja Mayoral y Davinchi, ambos en la última fase de su recuperación. El resto de la plantilla, estará lista para que el Getafe intente romper su mala racha de resultados.