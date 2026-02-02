Tensión en Getafe con Bordalás

Por primera vez en los nueve años que así entrenador del cuadro azulón, el técnico alicantino recibió pitos de su propia afición

El Getafe y el Celta empataron 0-0 en el Coliseum y firmaron un partido aburrido, espeso, con muy pocas ocasiones y un reparto de puntos que es insuficiente para los objetivos de ambos equipos.

No pasó prácticamente nada en el estadio del Getafe. El encuentro más soporífero de la jornada 22 en LaLiga EA Sports lo sufrieron los aficionados del conjunto azulón, abonados a vivir cada dos fines de semana partidos insufribles. Precisamente lo más llamativo del encuentro estuvo en la grada y no en el césped.

Por primera vez en los nueve años en los que José Bordalás ha entrenado al Getafe en dos etapas distintas, el técnico alicantino escuchó pitidos de su afición, que durante el partido contra el Celta también cargó contra la directiva.

Los cambios de Bordalás, que quitó a Luis Vázquez, Femenía y Duarte para dar entrada a Nyom, Sancris y Boselli, no sentaron nada bien a la afición del Getafe, que los entendió como muy conservadores para un resultado que no les servía.

Durante mucho tiempo respaldado por el cariño y la admiración popular y por el gen luchador implantado al Getafe, ahora Bordalás se ha encontrado algo totalmente nuevo. Y es que el cuadro madrileño enlaza siete jornadas sin ganar y la caída al descenso está muy cerca.

Eso sí, el enfado de la grada no se centró sólo en Bordalás, ya que también se escuchó uno de los clásicos en el mundo del fútbol: "directiva dimisión"; un mensaje que señala al presidente Ángel Torres.

Lo cierto es que Bordalás es el que menos culpa tiene de la situación de Getafe, ya que la temporada comenzó mal por el límite salarial de LaLiga, no pudiendo inscribir a seis jugadores durante las tres primeras jornadas de liga y teniendo que vender a Christantus Uche al Crystal Palace.

Durante buena parte de la temporada, Bordalás ha lamentado lo corta que es la plantilla y la necesidad de realizar fichajes. "Yo no merezco esto, no se lo deseo a nadie", dijo desesperadamente pidiendo refuerzos.

Desde la dirección deportiva se movieron, pero el control económico de LaLiga volvió a interponerse. Por eso, los fichajes llegaron algo tarde y no todos los necesarios.

Tras el choque ante el Celta, Bordalás habló en sala de prensa con la tranquilidad de quien sabe que está haciendo todo lo que puede. Su mensaje era claro, recordando primero la situación en la que volvió al club en su segunda etapa, los nueve años que lleva de trabajo en Getafe y rematando su discurso con una frase que es un pulso a la directiva: "Si el club cree que soy un problema, ya sabe lo que tiene que hacer". Incluso dejó otra todavía más significativa: "Sé de dónde vienen esos cánticos".

Lo cierto es que el Getafe suma ocho partidos sin ganar, seis puntos de los últimos 33 y mira al descenso de reojo. Culpable o no, cuando un entrenador es silbado la cosa no suele acabar bien para el míster.