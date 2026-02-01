Claudio Giráldez habla de Bryan Zaragoza, Fer López y el cierre del mercado en el Celta: "Ojala acabe pronto"

El técnico del Celta de Vigo atendió a los medios de comunicación en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para valorar el empate ante el Getafe en El Coliseum, que deja al conjunto gallego séptimo con 33 puntos

El Celta de Vigo se fue del encuentro contra el Getafe con reparto de puntos, en el encuentro correspondiente a la jornada 22 de LaLiga EA Sports. Los de Claudio Giráldez penalizaron la falta de pegada para poder conseguir la victoria en El Coliseum, ya que tan solo firmaron un remate a puerta en todo el partido. De esta manera, el técnico compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para valorar el empate contra los de José Bordalás, que tuvieron ocasiones por su parte, pero el 0-0 final les mantiene en la parte baja de la tabla.

Claudio Giráldez confirma que no hay novedades con Bryan Zaragoza

De esta manera, Claudio Giráldez ha comenzado hablando de la situación de Bryan Zaragoza: "No, que yo sepa no hay novedad. Por otro lado, el técnico del Celta hizo un análisis del empate ante el Getafe: "Hemos jugado 45' y no merecemos más que un punto. La primera parte no hemos salido a jugar en lo mental, en lo táctico, en lo técnico. Hemos estado competitivos, por lo menos, en las acciones de balón parado. Y la segunda parte creo que ha sido un monólogo nuestro y no hemos estado acertados en situaciones concretas para poder hacer gol. Aún así creo que no es un partido bueno por nuestra parte intentar cambiar situaciones tácticas, intentar animarles e incitarles en subir nuestra intensidad en la presión, en la circulación de la pelota, en el entendimiento táctico de posiciones para poder hacer daño. Un poco con sabor amargo porque queríamos ganar".

Además, Claudio Giráldez valoró el encuentro que firmó Fer López: "Le ha llevado muchos goles comprometidos por circulaciones muy lentas en las que no ha ganado ventaja en la primera parte. Ahí está fuerte, es capaz de manejar, de por lo menos sacar faltas. En la segunda parte le hemos encontrado en giros más rápidos, hemos estado mejor ubicados por dentro para que pudiésemos liberarle a él allí fuera. Ha hecho una conducción muy buena, no ha acertado en alguna situación de último pase o de tiro. Tiene que finalizar más en este tipo de acciones y, sobre todo, creo que es positivo que vaya acumulando minutos, que parta de inicio ya, que tengamos la sensación de que, bueno, a lo mejor a los últimos 10-15 minutos le ha faltado un poquito de gasolina".

Claudio Giráldez, ante el último día del mercado de fichajes

Por último, Claudio Giráldez habló sobre las posibles novedades en el Celta en el último día de mercado de fichajes, que es mañana: "Bueno, se habla de muchísimos jugadores y más en estos dos días, sabemos que hemos perdido jugadores en esa posición. Hablamos de que Fer López nos daba tranquilidad en ese aspecto, porque creo que con él nos da varias posiciones cubiertas y, a partir de ahí, lo que pasa en el mercado, que sea interesante, pues lo tendremos en cuenta para este día y poco que queda de mercado todavía y ojalá acabe pronto el mercado".