Da la razón a Ilia Topuria y carga contra Makhachev: "No me lo creo... son excusas"

El posible rival de Makhachev en su próxima pelea, Ian Machado Garry, cree la versión del español en su controversia con el daguestaní

Ilia Topuria e Islam Makhachev no se verán las caras el próximo mes de junio en el UFC Casa Blanca, pero la tensión entre ellos ha subido desde que se anunció que el español lideraría esa cartelera en su combate por el título del peso Ligero ante Justin Gaethje.

La 'pelea' la comenzó el español al señalar que, esta vez, su rival había tenido como excusa una lesión en la mano. Y contestó el daguestaní aludiendo a que no se había producido la pelea por las pretensiones económicas de El Matador y, sobre todo, de su representante.

El conocido periodista canadiense especializado en las MMA Ariel Helwani desveló que nunca "hubo un Makachev vs Topuria" pese a que le dieron esa posibilidad al español -que aceptó-, y que, de hecho, Topuria estaba fuera de la cartelera de Washington pocas horas antes de que ésta se anunciase.

"A final de semana descubrieron que Islam no estaría disponible. Dana White reveló que tenía una lesión en la mano. Por cualquier motivo, llegaron a la conclusión de que no podía pelear el 14 de junio y cuando eso quedó claro, solo entonces, se centraron en que Ilia pelease con Justin", indica el norteamericano.

Topuria no estaba de acuerdo con el dinero ofrecido

El propio representante de Topuria, Malki Kawa, reconoció que habían pedido más dinero para pelear con Makhachev y que, luego, la negociación fue ya directamente para la pelea con Gaethje. Al tiempo que se refería también como posible motivo de que se cayera esa pelea a la lesión en la mano del de Makhachkalá.

Pese a todas esas evidencias y a que el propio Kawa respalda todo lo anunciado por el máximo dirigente de la UFC, Dan White, que fue el que hizo pública la lesión de Makhachev, hay quien no se lo cree.

Antes que Topuria, dos eran las opciones claras de Islam Makhachev para hacer su primera defensa como campeón del peso Wélter. Uno era Michael Morales, aunque aparecía por delante Ian Machado Garry. Y es el irlandés el que asegura que lo de la lesión sólo son excusas para no pelear. Justo lo que dijo Ilia Topuria.

Ian Machado Garry carga contra Makhachev

"No me lo creo. No sé qué creer. No me imagino que se lesionara la mano en su última pelea contra Jack (Della Maddalena). ¿Así que a lo mejor se la hizo montando a caballo? No lo sé. No me lo creo. Creo que son excusas", advierte el irlandés.

Garry, a través de un video que ha compartido en su perfil de Instagram, se reafirma en su postura. "Todo en mi interior me dice que él, simplemente, no quiere pelear, no quiere pelear, no quiere pelear... Está haciendo lo típico que hacen todos los campeones cuando consiguen el cinturón", añade.

Antes incluso de que apareciera la opción de la pelea con Topuria, Ian Machado Garry presionó casi a diario para que Makhachev firmara una pelea con él. Su presión, a todas luces, no encuentra por ahora respuesta.