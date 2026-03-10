Ilia Topuria acusa a Islam Makhachev y la contundente respuesta no se hace esperar

El luchador hispano-georgiano mantiene vivo su cruce dialéctico con el daguestaní tras esquivar este el combate en la Casa Blanca

Ilia Topuria ya tiene fijado su combate con Justin Gaethje por el peso ligero el 14 de junio en la Casa Blanca; sin embargo, no por ello se olvida del ruso Islam Makhachev, quien entiende ha creado una cortina de humo de cara a no pelear con él por el título mundial de peso wélter en la velada de 'Ultimate Fighting Championship' (UFC) en la ya mencionada Casa Blanca.

Lejos de tomarse con calma el hecho de no tener ante él a Makhachev, el luchador hispano-georgiano recalca que este ha tirado de excusas para evitar medirse en combate en los próximos meses.

"Una vez más, a Islam Makhachev se le ocurre una excusa. Esta vez es una lesión. Yo siempre supe que iba a formar parte del evento de la Casa Blanca. Cuando me dijeron que estaría, mencionaron a Islam y no dudé ni un segundo en aceptar la pelea", comenta.

La motivación de Ilia Topuria

La motivación del Matador para que se este esta pelea es clara. Siendo poseedor del título mundial en pesos ligero y pluma, vencer al nacido en Rusia le permitiría convertirse en el primer luchador en ganar en tres categorías diferentes en la UFC, ya que Makhachev compite en el peso wélter.

"Cuando me levanté, descubrí que Islam se había lesionado. Y entonces apareció Justin Gaethje", admite Topuria sobre la llamada UFC 250 Freedom, ya que el evento conmemorará los 250 años que se cumplen de la independencia estadounidense.

La rotunda respuesta de Makhachev a Topuria

Con calma, pero sin miedo. Así ha contestado Makhachev a Topuria, señalándole que cuando se vean por fin en el octógono será para mandarlo a la lona. "Los dos sabemos quién se ha rajado aquí puedes intentar tapar tu cobardía con tuits venenosos, ¡pero no te preocupes, algún día tendrás lo que has pedido! Y tu gordo representante no hace falta que pida miles de millones para pelear conmigo, lo haremos gratis", expresa Islam Makhachev a través de su cuenta oficial de 'X'.

Por último, y aunque cualquiera diría que nadie le ha dado vela en este entierro, Topuria tampoco se corta a la hora de hablar del estadounidense, actual campeón interino del peso ligero. "Una vez más, alguien va a pagar por que Islam se escape. Justin, te veo en la Casa Blanca. No soy alguien que humille a la gente. Será rápido. Para cuando te despiertes, todo habrá terminado", sentencia.