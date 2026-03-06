UFC 326 | Cartelera completa y donde ver hoy por TV en España la velada con Max Holloway y Charles Oliveira como combate estelar

Max Holloway y Charles Oliveira pelean por el cinturón BMF en un esperado UFC 326 que tiene lugar en Las Vegas

Max Holloway y Charles Oliveira, dos mitos de la UFC, se ven las caras este sábado en Las Vegas con el cinturón BMF en juego y sin un claro favorito. El hawaiano y el brasileño, las dos últimas víctimas de Ilia Topuria, se enfrentan por segunda vez en su carrera, aunque para recordar la primera vez que se encontraron habría que remontarse a los albores de la UFC.

Fue el 23 de agosto de 2015, en el UFC Fight Night 74, cuando ya eran dos luchadores emergentes que protagonizaron el combate estelar de ese evento celebrado en Saskatoon. Ambos estaban en peso Pluma y eran dos de sus luchadores más prometedores.

La pelea sólo duró un minuto y 39 segundos por una lesión en el cuello de Do Bronx, que le obligó a salir en camilla directo al hospital. "Estuve cuatro horas sin mover el lado izquierdo de mi cuerpo. Me daba vueltas en la cabeza. Tenía miedo de quedarme inválido. Estaba devastado, lloré muchísimo. No por la derrota, sino por cómo fue", señaló Charles Oliveira recordando ese momento "aterrador".

Ahora, ambos llegan después de haber sido campeones en la UFC, de contar con algunos récords en la compañía y haber completado algunas de sus peleas míticas. Holloway es el que defiende el cinturón BMF, pero Charles Oliveira se ve capaz de arrebatárselo. "Tengo mucho respeto por Holloway, pero siento que estoy un paso por delante en general. Cuando peleé contra Max por primera vez, era solo un novato en jiu-jitsu. Ahora soy un luchador de MMA completo. Mi jiu-jitsu es preciso, mi golpeo es preciso y mi lucha es sólida. Voy a seguir adelante, voy a darle caza. Estoy listo, ahora es mi momento", afirma el brasileño en el documental previo a este UFC 326.

El cartel principal también tiene otros duelos interesantes como el Caio Borralho ante Reinier De Ridder, entre dos de los mejores luchadores del peso medio, en el que ambos llegan con ganas de resarcirse tras perder sus últimos combates.

Cartelera principal UFC 326

Max Holloway vs Charles Oliveira 2 (Combate por el título de BMF -Baddest Motherfucker-)

Caio Borralho vs Reinier de Ridder (Peso medio)

Rob Font vs Raul Rosas Jr (Peso gallo)

Drew Dober vs Michael Johnson (Peso ligero)

Gregory Rodrigues vs Brunno Ferreira (Peso medio)

Cartelera preliminar del UFC 326

Cody Garbrandt vs Xiao Long (Peso gallo)

Donte Johnson vs Cody Brundage (Peso medio)

Ricky Turcios vs Alberto Montes (Peso pluma)

Cody Durden vs Nyamjargal Tumendemberel (Peso mosca)

Primeros preliminares del UFC 326

Su Mudaerji vs Jesus Aguilar (Peso mosca)

Rafael Tobias vs Diyar Nurgozhay (Peso semipesado)

JeongYeong Lee vs Gaston Bolaños (Peso pluma)

Luke Fernández vs Rodolfo Bellato (Peso semipesado)

Horario del UFC 326, con el combate entre Holloway y Oliveira

El UFC 326 tendrá lugar en la tarde del sábado 7 de marzo de 2026, desde el espectacular T-Mobile Arena de Las Vegas (Estados Unidos).

Respecto a los horarios de los combates, será a partir de las 23:00 horas (horario peninsular español) cuando comiencen las primeras peleas preliminares, mientras que el cartel principal, en el cual se incluye el combate entre Max Holloway y Charles Oliveira, dará inicio a partir de las 03:00 horas de la madrugada.

Canal y dónde ver por TV el UFC 326 y el combate entre Max Holloway - Charles Oliveira

La cadena que tiene sus derechos para emitir en España la UFC es Eurosport, por lo que ese será el canal y las plataformas por las que se podrá seguir la pelea entre Max Holloway y Charles Oliveira. En este caso, sólo se podrá ver online en streaming a través de la APP de Eurosport (HBO Max) a partir de la 01:00 horas.

Los preliminares también se pueden ver por la APP de la UFC, UFC Fight Pass. Además, en estadiodeportivo.com tendrás información sobre la velada.