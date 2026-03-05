Derbi dramático entre Betis Deportivo y Sevilla Atlético para evitar la debacle: "Es un punto de inflexión

Este viernes se disputa un derbi chico con muchísimo en juego por la alarmante situación de los dos filiales, por lo que los protagonistas avisan que puede marca el destino de ambos equipos

Cinco días después del Betis-Sevilla celebrado en La Cartuja y que terminó con empate a dos tantos, llega otro derbi hispalense con una importancia mayúscula por el enorme valor de los tres puntos que se disputan los dos filiales hispalenses.

Y es que Betis Deportivo y Sevilla Atlético se miden este viernes, a partir de las 21:15 horas, en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, con la obligación de ganar para apurar sus opciones de salvar la categoría, que cada vez son más remotas.

No en vano, los verdiblancos y los nervionenses se encuentran en el pozo de la clasificación del Grupo 2 de Primera Federación, a diez y once puntos, respectivamente, de la salvación. Por ello, a ninguno le vale el empate y quien pierda quedará en una situación desesperada a falta de once partidos por disputarse.

Dani Fragoso y Lulo Dasilva analizan el derbi chico

Por ello, dos voces autorizadas de los dos vestuarios coinciden a 24 horas del duelo en que puede tratarse de un punto de inflexión para tomar impulso de cara a conseguir el objetivo de salvarse.

Así lo expresa en clave bética, Dani Fragoso, técnico del Betis Deportivo en los medios oficiales del club. "Es un filial que, como nosotros, que está allá abajo, pero bueno, la gran ventaja que tenemos es que mañana jugamos en nuestra casa. Estamos deseando que llegue el partido. Es un partido muy ilusionante, sabemos cómo se viven estos partidos. Están entrenando espectacular, incluso hemos tenido que bajar un poquito el ritmo porque ellos también saben lo que nos estamos jugando. Queremos que sea un punto de inflexión", señaló.

Y es que Fragoso cree que "el equipo llega al derbi en el mejor momento": "Es cierto que en los dos últimos partidos en los 90 minutos no hemos estado bien, pero somos conscientes. Estamos en formación. Hemos estado trabajando, sobre todo, nuestras fortalezas y también nuestras debilidades, y la verdad que estamos ilusionadísimos para el partido de mañana".

Los dos coinciden: "Es un punto de inflexión"

Por parte sevillista, el capitán del SAT, Lulo da Silva, incidió en la importancia del choque y en las ganas del equipo. "Estamos con muchas ganas y mucha confianza tras los últimos partidos. En este tipo de partidos no hace falta motivación, todo el grupo está preparado para la final que tenemos mañana. Tenemos que ir a muerte", indicó el medio, que dijo lo mismo que Fragoso.

"Ganar sería un punto de inflexión, porque serían más de tres puntos que nos meterían en la pelea por la salvación y un plus de moral que sería muy fuerte para lo que resta de temporada. Este grupo es una familia, no nos vamos a rendir", indicó.