Ramón Vázquez, leyenda del club, dice adiós al Sevilla

Ramón Vázquez, un mito nervionense sobre el césped que después fue vital en los despachos, se prejubila tras 43 años al servicio de la entidad de Eduardo Dato

Hoy ha llegado a su fin la etapa en el Sevilla Fútbol Club de una de las grandes leyendas nervionense después de 43 años al servicio del club tanto como estrella sobre el terreno de juego como pieza básica de la dirección deportiva que puso las primeras piedras de la etapa más gloriosa de la historia blanquirroja.

Ramón Vázquez, nacido en Alcalá de Guadaíra en 1964), dice adiós al Sevilla después de haber llegado a la cantera con 14 años y convertido en un ídolo como futbolista desde 1983 hasta 1992, dejando una profunda huella en el ataque nervionense.

Prejubilación tras 43 años en el club

Como ha informado Radio Sevilla, hoy ha sido su último día debido a que se prejubila para dejar su nombre grabado para siempre en el corazón de los sevillistas, tanto de los que vieron jugar como de aquellos que han disfrutado de su trabajo en la secretaría técnica de la entidad de Eduardo Dato, llegando a ser un baluarte en el equipo construido por Monchi.

Así las cosas, Ramón Vázquez brilló de tal manera con la elástica del Sevilla que llegó a ser internacional después de proclamarse campeón de Europa con la sub 21. Todo comenzó con su debut de la mano de Manolo Cardo, el 14 de abril de 1983, en El Helmántico, en un partido contra el Salamanca en el contribuyó a la victoria por 2-3 con el primer tanto de muchos en el primer equipo sevillista.

Su explosión fue en la temporada 86/87, con 16 tantos

En la 85/86 salió cedido al Recreativo para tener rodaje con Víctor Espárrago, paso previo a su eclosión en la 86/87 como sevillista, con una cifra nada desdeñable de 16 dianas, la totalidad en el Ramón Sánchez-Pizjuán, uno de ellos con la espalda, dejando después goles para el recuerdo, como el anotado en un derbi asistido por otra leyenda como Francisco López Alfaro.

Su periplo como futbolista en el Sevilla terminó en la 92/93, cuando sufrió una gravísima lesión en el último partido del campeonato contra el Valladolid y el club no le quiso renovar. Firmó por el Deportivo de la Coruña, pero no pudo debutar y volvió al fútbol con el Albacete para finalmente colgar las botas pese a disponer de ofertas para continuar.

Pieza clave para Monchi en la dirección deportiva

Ya alejado de los terrenos de juego, el alcalareño recibió la llamada de Monchi y Caparrós para integrar la secretaría técnica del Sevilla, en principio como ojeador, convirtiéndose a la postre en un auténtico especialista en fútbol francés, lo que permitió al Sevilla firmar a futbolistas importantes merced a sus informes. También tuvo mucho que ver en el fichaje de Julio Baptista, si bien siempre se mantuvo en un discreto segundo plano pese a su trascendencia en el equipo de trabajo del isleño. Hoy dice adiós al Sevilla tras volcar su pasión y dejar una huella imborrable.