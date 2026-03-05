Españoles en los Juegos Paralímpicos de Invierno 2026: participación española y posibilidades de medalla en Milano Cortina 2026

Audrey Pascual y María Martín-Granizo son las grandes opciones españolas en unos Juegos Paralímpicos de Invierno 2026 donde España presenta una delegación con mayoría de mujeres

María Martín-Granizo, una de las opciones de España en los Juegos Paralímpicos@Paralimpicos

Audrey Pascual, dominadora de la Copa del Mundo en su especialidad de Para esquí alpino, lidera el equipo español en los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 que arrancan este viernes 6 de marzo en el norte de Italia.

El equipo español está compuesto por siete deportistas y un deportista de apoyo. Iraide Rodríguez, Javier Marcos, María Martín-Granizo y Alejandra Requesens, con su guía Victoria Ibáñez, acompañan a Audrey Pascual en Para esquí alpino, Higinio Rivero en Para esquí de fondo y Para biatlón y, en Para snowboard, Emilio Redondo.

Junto a Pascual, que a sus 21 años luchará por las medallas en cinco competiciones, la otra gran opción española es la joven de 19 años María Martín-Granizo.

Higinio Rivero, en los Juegos de verano e invierno

Como dato curioso, Higinio Rivero buscará en Para esquí de fondo y Para biatlón hacer historia, ya que en su día compitió en dos Juegos Paralímpicos de Verano en Para piragüismo. En Milano Cortina 2026 se convertirá en el primer deportista español paralímpico que pelea en tres disciplinas distintas entre los Juegos de invierno y verano.

Alejandra Requesens, por su parte, es la única esquiadora con discapacidad visual del equipo español y por ello cuenta con Victoria Ibáñez como guía de apoyo.

Será la primera vez que la delegación española cuente con un mayor porcentaje de mujeres que de hombres, y superará, con un 57,1%, sus mejores cifras de participación femenina, tanto en los Juegos de Invierno como en los de verano. Además, España iguala en Milán Cortina su techo histórico de cuatro mujeres, una cifra que ya se había alcanzado en Lillehammer 1994, Nagano 1998 y Turín 2006.

Horarios de los españoles en los Juegos de Milano Cortina 2026

Sábado 7 marzo

9:30 horas: Audrey Pascual - Descenso

10:00 horas: Higinio Rivero - Biatlón Sprint 7,5 km

11:00 horas: Emilio Redondo - Snowboard Cross (clasificatoria)

Domingo 8 marzo

10:00 horas: Higinio Rivero - Biatlón Individual 12,5 km

11:00 horas: Emilio Redondo - Snowboard Cross (final)

Lunes 9 marzo

9:30 horas: Audrey Pascual - Supergigante

Martes 10 marzo

9:30 horas: Audrey Pascual - Combinada alpina

9:45 horas: Higinio Rivero - Esquí de fondo Sprint 1 km.

Miércoles 11 marzo

9:45 horas: Higinio Rivero - Esquí de fondo Salida por intervalos 10 km

Jueves 12 marzo

9:00 horas: Alejandra Requesens y Victoria Ibáñez, María Martín-Granizo, Iraide Rodríguez y Audrey Pascual - Gigante

Viernes 13 marzo

9:00 horas: Javier Marcos - Gigante

10:00 horas: Higinio Rivero - Biatlón Persecución

Sábado 14 marzo

9:00 horas: Alejandra Requesens y Victoria Ibáñez, María Martín-Granizo, Audrey Pascual e Iraide Rodríguez - Eslalon

9:00 horas: Emilio Redondo - Banked Slalom

Domingo 15 marzo

9:00 horas: Javier Marcos - Eslalon

9:00 horas: Higinio Rivero - Esquí de fondo Salida por intervalos 20 km