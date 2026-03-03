España sueña con cinco medallas gracias a su gran estrella en Milano Cortina 2026
Audrey Pascual llega como gran favorita en su categoría a los Juegos Olímpicos de Milano Cortina 2026 y opta a cinco medallas: "Sería algo bonito, no lo voy a negar, aunque mi mente no está puesta ahí"
Con la euforia de las tres medallas olímpicas logradas por Oriol Cardona y Ana Alonso aún muy recientes, esta semana comienzan los Juegos Paralímpicos de Milano Cortina, en los que España va con serias opciones de ganar varias medallas, especialmente con una Audrey Pascual que es la mejor del mundo en su categoría.
La esquiadora madrileña, de hecho, va a competir sabiendo que ya es la campeona de la Copa del Mundo en descenso, gigante, supergigante y combinada, y, por tanto, la gran favorita en la clase LW12-1 junto a la alemana Anna-Lena Forster. Aparte de ser la abanderada del equipo español en la ceremonia de apertura.
"Hay gente muy joven en estos Juegos que va con otros objetivos y yo sé perfectamente cuál es el mío y lo que puedo hacer. Tengo que aprovechar la oportunidad pero, sobre todo, acabar los Juegos estando satisfecha con las bajadas hechas. El resultado al final no solo depende de mí. Intentaré hacer lo que está en mi mano, que es una buena competición, y demostrar lo que sé hacer", advierte en una entrevista con EFE la esquiadora española, quien no quiere más presión que la que ya ella se pone.
"Ganar una medalla sería algo bonito, no lo voy a negar, aunque mi mente no está puesta ahí. Obviamente me gustaría ganar medalla, pero sobre todo estar contenta con la participación", añadía la madrileña.
Pascual aspira a cinco medallas en los Paralímpicos de Invierno 2026, ya que compite en cinco modalidades, lo que hará que tenga que rendir muy seguido en todas ellas. A sus 21 años se ve capacitada para ello, pero no sabe cómo le podría afectar, ya que está acostumbrada a hacerlo dos o tres días seguidos, pero no tantas veces y en tantas disciplinas.
"No sé si he competido de manera tan seguida tanto tiempo, como voy a hacer ahora. Es cierto que llevamos un calendario bastante apretado pero suele haber más días entre carrera y carrera, así que bueno, lo que hay que hacer es, en cuanto termine una carrera, cambiar el chip y pensar en la siguiente. Hay que tener todo muy ordenado para que las cosas salgan bien", indica la española que estaba "muy contenta" con la temporada que lleva hasta ahora.
"Empecé con muy buenos resultados y ahora toca culminarlo. El nivel sé que lo tengo, así que solo me queda esquiar y hacer lo que llevo haciendo toda la temporada", sentencia Audrey Pascual, que ya conoce cómo se las gasta la pista a la que se tiene que enfrentar en estos Juegos de Milano Cortina 2026. "Fui a competir hace cuatro años o así, entonces no me acuerdo demasiado. En velocidad es una pista distinta a lo hecho durante la temporada, tiene saltos y cambios de pendiente, pero estamos todos con ganas de probar la pista. Para técnicas creo que es más sencilla", concluía.