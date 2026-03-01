Cucho Hernández explica lo que pasó entre Antony y los aficionados del Betis: "Se enfadó, creo que un poco, por la forma en que le reclamó algún aficionado"

El delantero colombiano del Real Betis le resta importancia a lo ocurrido al final del partidos entre algunos jugadores y seguidores verdiblancos. El cafetero ha asegurado que deben trabajar para que no se repita más veces el ser empatados cuando se ponen por delante en el marcador

Cucho Hernández fue uno de los jugadores que hablaron ante los medios de comunicación al término del partido entre el Real Betis y el Sevilla FC que acabó con empate a dos. El colombiano se mostró insatisfecho por perder en un encuentro más la ventaja que obtuvieron y también habló sobre las imágenes que se pudieron ver al finalizar El Gran Derbi en donde algunos aficionados béticos tuvieron alguna que otras palabra con Antony y Chimy Ávila.

Cucho Hernández explica qué pasó entre algunos aficionados del Betis y Antony y Chimy Ávila

Una de las imágenes de este derbi sevillano ha sido ver a algunos aficionados béticos reclamando a Antony. Cucho Hernández entiende que estén enfadados tras el empate a dos. "Es totalmente normal, el público está enfadado. Hay que entenderlo completamente, yo lo entiendo completamente. De un 2-0 en casa a un 2-2 no puede pasar. Así que pedir disculpas esta noche al bético, a los casi 65 mil que han venido, pedir disculpas. Hay que seguir, nosotros somos los trabajadores. Mañana sale el sol, mañana tenemos que volver a entrar. Mañana corregiremos y intentaremos hacerlo mejor el próximo partido".

Cucho Hernández ha dicho que Antony se enfadó porque algún aficionado le reclamó de forma inapropiada y optó por alejar a su compañero de esa zona. "Bueno con Chimy no sé qué ha pasado, ya no estaba ahí. Con Antony intenté agarrarlo para que no fuese hacia allí. Obviamente se enfadó, creo que un poco, por la forma en que le reclamó algún aficionado. Intenté agarrarlo para que entrara, porque eso no nos conviene. Al final, al bético hoy solamente había que escucharlo. No hay excusas para ir a decir, no, es que pasó esto. El bético hoy tenía todo el derecho de decir lo que quisiera. Intenté, porque Antony es muy pasional. Antony está feliz, está muy feliz, está enfadado, está muy enfadado. Entonces intenté protegerlo de esa manera, intenté hablar con la grada. Tratarle de comunicar que Antony está haciendo un esfuerzo gigante por nosotros, por el club, de un jugar casi lesionado. Así que nada, intenté calmar la situación y ya".

El colombiano ha afirmado que Antony no estaba enfadado. "No, no, creo que ni siquiera él estaba enfadado. Se acercó a hablar con el aficionado que estaba ahí reclamando, pero es que no era el momento. No era el momento, todo a flor de piel, todo tan intenso en ese momento. No era el momento de acercarse hasta allí. Era el momento de pedir disculpas, ir para adentro y trabajar. Por eso intenté que no sucediera esa situación".

Cucho Hernández señala el punto débil del Real Betis

Cucho Hernández ha señalado cuál es el punto débil del Real Betis. "Hicimos en primer tiempo bueno. Creo que nos hemos equivocado un poco en tirarnos un poco para atrás, en dejar que el partido pasara. Creo que no es la primera vez que pasa que tenemos un marcador a favor y no salimos igual que el primer tiempo. Así que necesitamos corregir esto cuanto antes y pensar en el próximo partido".

El delantero ha dicho que deben ponerse a trabajar. "Bueno, lo veremos. Yo ahora no tengo la solución. Si tuviese la solución, no la hubiésemos hecho hoy. Al final, esto es fútbol. No hay que olvidar que tienes un rival que también tiene sus armas. Ellos estuvieron muy bien en el segundo tiempo y nosotros nos echamos atrás. No sé, creo que en intensidad, en no saltar, en no estar juntos a la hora de presionar. Y eso nos ha perjudicado y ha impactado el partido. Así que lo veremos mucho más".

Por último ha mando un mensaje de optimismo de cara a lo que resta de temporada. "Ahora sacar pecho. Ahora tener la jerarquía que tiene este equipo. Porque somos una plantilla muy experimentada. Una plantilla que tiene que ser capaz de, a partir de esa noche, afrontar lo que viene. Porque lo que viene es muy importante. El aficionado está enfadado. Durará enfadado. Encargarnos de que vuelvan a estar contentos, vuelvan a estar felices. Y hablamos de todos nosotros para que sea así".