Puntos, uno a uno, del Real Betis contra el Sevilla FC: Ez Abde, el mejor

El Real Betis empató a dos contra el Sevilla FC en un partido en el que el mejor futbolista del equipo verdiblanco fue, sin duda alguna, Ez Abde. El extremo generó los dos goles del equipo verdiblanco. Primero rompiendo a Carmona y luego con un excelso pase a Álvaro Fidalgo. Además de ello, pudo marcar el gol del triunfo bético pero entre Gudelj y el poste se lo impidieron.

No fue el único destacado en el Real Betis ya que también estuvo bien Álvaro Valles que no pudo hacer nada en los goles del Sevilla FC, pero que realizó un paradón a Akor Adams en la segunda parte. También fue destacable la actuación de Marc Roca, muy activo en la ofensiva y en la resta. Tuvieron sus chispazos Antony, que marcó de chilena, y Álvaro Fidalgo que se acabó diluyendo hasta que fue cambiado.

Las notas de los jugadores del Real Betis en El Gran Derbi contra el Sevilla FC:

- Álvaro Valles: 6

Bien colocado en la primera parte. Detuvo un disparo a Akor Adams, desde fuera del área, y otro a Sow, desde dentro. No pudo hacer nada en el cabezazo de Alexis Sánchez. Hizo un paradón a un disparo de Akor Adams, que rozó Natan y se envenenó, en la segunda parte. No pudo hacer nada tampoco en el gol de Isaac Romero.

- Aitor Ruibal: 6

Muy implicado en tareas defensivas sobre todo y reduciendo sus incorporaciones al ataque para darle más espacio a Antony. En la primera parte no sufrió apenas nada con Suazo y Kike Salas por su carril. Sufrió más en la segunda con la aparición de Oso y Ejuke.

- Diego Llorente: 6

Aunque a veces cometió algún que otro error con el balón. Se mostró atento a las incorporaciones de los jugadores del Sevilla FC y estuvo muy bien en el juego aéreo. Fue clave para evitar un gol de Akor Adamas que habría causado la derrota bética.

- Natan: 6

Se mostró muy contundente en sus duelos con Akor Adams al que le ganó en casi todas las ocasiones. Atento al corte y también muy bien interceptando varios disparos. Falló en la marca de Alexis al que no siguió de cerca.

- Ricardo Rodríguez: 6

Partido sobrio del suizo que apenas tuvo que preocuparse por su banda ya que ni Carmona se incorporó demasiado por el peligro que le creaba Ez Abde y un Juanlu que estuvo muy perdido entre el centro del campo y la banda derecha. En la segunda parte estuvo correcto.

- Marc Roca: 8

Aportó equilibrio defensivo y tuvo mucho criterio con el balón. Ganó mucho duelo y bastantes segunda jugadas. Con el balón en los pies dio fluidez y también asumió la responsabilidad de sacar el balón desde atrás.

- Álvaro Fidalgo: 7

No sólo le da fluidez a la circulación de balón del Real Betis sino que también se fajó en tareas defensivas sin olvidarse de incorporarse en ataque. Leyó a la perfección la defensa del Sevilla FC para hacer un desmarque de ruptura para marcar con el exterior el 2-0. Se apagó durante la segunda parte y fue sustituido.

- Pablo Fornals: 5

No tuvo su mejor actuación, pero se implicó en la construcción del equipo y en tareas defensivas. En la segunda parte, mejoró algo, ya que leyó los espacios para darle mejor salida del balón al Real Betis y generar varios contragolpes peligrosos. Aún así debe dar más.

- Antony: 6

Su presencia siempre condiciona a los equipos rivales. No estuvo muy fino en la primera parte, pero ayudó mucho en tareas defensivas y en ataque apareció para marcar de chilena el 1-0. En la segunda parte desapareció como casi todos los jugadores del Real Betis.

- Ez Abde: 9

Vertical y determinante ya que fue protagonista en los dos primeros goles del Real Betis. En el primero desbordó a Carmona para meter el balón que remató de chilena Antony; y en el segundo dio un pase filtrado a Álvaro Fidalgo que definió muy bien. Tuvo la victoria en sus botas, pero el disparo golpeó en el poste.

- Cucho Hernández: 6

Tuvo mucho duelos con Gudelj, cayó bien a las bandas, sobre todo a la derecha, y una gran apertura a Ez Abde originó la ventaja que provocó el 2-0. En la segunda parte, hasta que fue sustituido, estuvo desaparecido por el paso atrás que dio el Real Betis.

- Manuel Pellegrini: 5

Plantó al equipo muy ordenado y buscando que la calidad individual de sus estrellas, pero luego no leyó bien la segunda parte ya que no reaccionó ante los cambios que hizo el Sevilla FC y que metió a su equipo en su área.

- Sergi Altimira: 4

Entró para dar fortaleza al Real Betis en la segunda parte y no aportó casi nada.

- Cédric Bakambu: 1

Nivel absolutamente impropio de la élite. No hizo nada bien. Resbalones y malos controles.