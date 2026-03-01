Betis - Sevilla: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online El Gran Derbi de la jornada 26 en la LaLiga EA Sports

ESTADIO Deportivo se vuelca con este segundo duelo de máxima rivalidad hispalense en la 25/26: a partir de las 17:00 horas arranca la mejor previa por los canales de este periódico en plataformas sociales de vídeo o audio, donde también ofrecerá una narración en directo del encuentro en La Cartuja y una crónica, minuto a minuto

Ha llegado el día. Real Betis y Sevilla FC se ven las caras en el Estadio de La Cartuja en un duelo que llega con una oportunidad de batir un récord para los de Heliópolis, que a lo largo de toda la historia nunca han conseguido enlazar tres victorias seguidas en El Gran Derbi, y con lógicas ganas de revancha en los de Nervión, que después de perder por 2-1 en el Benito Villamarín el 30 de marzo de 2025 se vieron sorprendidos el pasado 30 de noviembre en el Ramón Sánchez-Pizjuán con un 0-2 tras los tantos anotados por Pablo Fornals y Sergi Altimira.

Así llegan Real Betis y Sevilla FC

El Betis llega al derbi asentado en la quinta plaza en LaLiga con 42 puntos, +5 sobre el Celta (37), pero de nuevo muy lejos de la cuarta plaza que ahora vuelve a ser del Villarreal (51). Clasificado para los octavos de la UEFA Europa League, donde se verá con el Panathinaikos, y eliminado en los cuartos de la Copa del Rey por el Atlético, los de Pellegrini encadenan cuatro jornadas invictos con el empate de la semana pasada ante el Rayo Vallecano (1-1) y tres triunfos seguidos contra Mallorca (1-2), Atlético (0-1) y Valencia (2-1). El inicio de 2026 fue irregular, con el 0-5 de los colchoneros en Copa, la derrota ante el Alavés (2-1) o el empate en Oviedo (1-1) antes de vencer al Villarreal (2-0).

Por su parte, el Sevilla es decimosegundo con 29 puntos, 13 menos que su eterno rival pero con más colchón sobre el descenso (+5) tras perder sólo uno de los cinco últimos partidos (8 de 15). Y eso que el cambio de año no pudo ser peor: eliminado de la Copa por el Alavés (1-0) a mediados de diciembre, cerró la primera vuelta con tres derrotas seguidas ante Real Madrid (2-0), Levante (0-3) y Celta (0-1). La segunda vuelta la inició con tablas en Elche (2-2), triunfo contra el Athletic (2-1) y sólo ha perdido en la visita al Mallorca (4-1). Luego, supieron a poco los dos empates en casa ante Girona y los babazorros (sendos 1-1), pero la victoria del pasado finde en Getafe (0-1) ha subido la moral.

Real Betis - Sevilla FC: fecha y horario de El Gran Derbi de la jornada 26 en LaLiga EA Sports

Este vigésimo sexto encuentro liguero que enfrentará a los dos equipos sevillanos en el apasionante duelo cainita tendrá lugar este domingo, día 1 de marzo de 2026, a partir de las 18:30 horas en el Estadio de La Cartuja de la capital de Andalucía. Será el primer derbi en partido oficial que acoja el otrora estadio olímpico, sede del conjunto heliopolitano mientras duren las obras en el Benito Villamarín y que sí fue escenario de un duelo amistoso entre verdiblancos y blanquirrojos.

Real Betis - Sevilla FC: ¿Dónde ver El Gran Derbi en directo por televisión?

Este partido estrella de la jornada 26 en Primera división será retransmitido en directo por televisión de pago, en concreto por DAZN LaLiga, sintonizable a través de la propia plataforma de DAZN, tanto en su versión web como en su aplicación para dispositivos móviles, así como por las diversas operadoras televisivas que ofertan este canal, como son Movistar+ (dial 55), Orange TV (dial 113) o LaLiga Bar.

Betis No Iniciado - Sevilla

Real Betis - Sevilla FC: ¿Cómo seguir online el segundo derbi de LaLiga 25/26?

Para estar al tanto de todos los detalles que ofrezcan las horas previas al encuentro liguero de este domingo entre el Real Betis Balompié y el Sevilla Fútbol Club, así como para disfrutar del partido con una narración en directo podrán seguirlo online desde las 17:00 horas con ESTADIO Deportivo a través de los canales de este periódico tanto en YouTube como en Twitch; así como en plataformas de podcast como Spotify e iVoox.

Durante el encuentro, que como como siempre será relatado minuto a minuto en el portal www.estadiodeportivo.com, termino del encuentro, este periódico publicará un resumen de este duelo a partido único y una completa cobertura con la crónica, el 'uno a uno' con las notas de los jugadores, un análisis de las acciones más polémicas, así como las posteriores ruedas de prensa de Manuel Pellegrini, de Matías Almeyda o Javi Martínez y las declaraciones del resto de protagonistas del derbi.