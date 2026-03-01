Berenguer celebra su regreso en el Athletic y advierte a la Real Sociedad: "Veo la vuelta de la semifinal abierta"

El extremo navarro reapareció después de un mes lesionado y, aunque admite que aún debe recuperar su mejor tono físico, se ve preparado para ayudar al equipo rojiblanco en esta recta final de temporada, con el foco puesto en la Copa del Rey

El Athletic Club vio rota su racha de tres victorias consecutivas en la visita a Vallecas. Un gol de Iñaki Williams en una acción aislada, unido a la gran actuación de Unai Simón, permitieron al menos sumar un punto, aunque el juego volvió a ser muy discreto ante un Rayo Vallecano superior. Pero el choque ante el cuadro madrileño dejó también la buena noticia de la recuperación de Álex Berenguer, que salió tras el descanso y en su primer intervención ganó un balón aéreo que se transformó en la asistencia del único gol rojiblanco.

En concreto, el extremo se había perdido los últimos cinco encuentros, entre LaLiga y la Copa del Rey, por una artritis traumática en el primer dedo del pie derecho. Una lesión que viene sufriendo en realidad desde comienzos de curso, aunque fue en el último mes cuando el dolor se hizo insoportable, lo que le obligó a parar. Ahora, en cambio, se siente preparado para ayudar al equipo en esta recta final de temporada, con la ilusión aún de pelear por Europa y con la mente puesta en el partido que todos tienen subrayado en rojo: la vuelta de las semifinales ante la Real Sociedad del próximo miércoles en Anoeta.

Una lesión que lleva meses dándole la lata

“Llevo desde septiembre arrastrando esta lesión, en febrero me dijo el pie que hasta aquí hemos llegado, tuve que parar un mes y ahora estoy bastante mejor, me ha ayudado a recuperar. Al físico le tengo que dar un poco de caña porque estar fuera un mes fuera se nota. Hoy me he encontrado bien, he podido ayudar al equipo”, aseguró el navarro al explicar sus sensaciones tras disputar la segunda mitad en Vallecas.

No ve "gran diferencia" con la Real Sociedad

Para Berenguer, aunque el Athletic no firmó un gran partido, el mismo respondió a lo esperado, repleto de “pelea y disputas” sobre un césped que, en su opinión, debería estar “bastante mejor” para acoger un choque de Primera división, con la polémica del partido aplazado ante el Real Oviedo aún coleando. Pero el de Barañain considera que, pese a todo, el conjunto dirigido por Ernesto Valverde viene transmitiendo “buenas sensaciones”, aunque hay momentos en los encuentros en los que le "cuesta más" imponerse.

Por ello, pese al 0-1 registrado en la ida disputada en San Mamés, Berenguer ni mucho menos pierde la fe en el Athletic de cara al decisivo duelo ante la Real Sociedad de la próxima semana: “Veo un partido abierto, la diferencia ni es grande, lo veo de disputa, igualado, de balones divididos. Ahora estamos con sensaciones buenas”, insistió.

Optimismo en el bando txuri urdin

En el bando donostiarra, por su parte, Matarazzo y los suyos llegan tras lograr una victoria por la mínima ante el Mallorca que les ha permitido empatar a 35 puntos con los rojiblancos en el campeonato liguero, dejando además la meta a cero después de 157 días. El único gol txuri urdin fue obra de Carlos Soler, que también mira ya a la vuelta de las semifinales. "Teníamos este partido para coger confianza en LaLiga y estar más cerca de los puestos europeos. La Copa encaja con nuestros objetivos. Desde el inicio queremos llegar a la final y lo tenemos cerca”, advirtió.