Iñigo Pérez, tras el empate ante el Athletic: "El punto no nos sabe ni bien ni mal, pero creo que es justo"
El entrenador del Rayo Vallecano, tras empatar contra los de Ernesto Valverde en su vuelta a Vallecas, ofreció declaraciones para analizar el reparto de puntos, que deja al equipo franjirrojo, de momento, en la decimocuarta posición de la clasificación
Rayo
Athletic
El Rayo Vallecano empató finalmente ante el Athletic Club. Los de Iñigo Pérez no pudieron hacer bueno el gol de Jorge de Frutos y una gran primera parte, en la que tuvieron ocasiones sucesivas para ampliar la ventaja en el marcador. De esta manera, el técnico del equipo franjirrojo compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para analizar sus sensaciones con este reparto de puntos contra los de Ernesto Valverde, que les sigue manteniendo en la zona baja de la clasificación de LaLiga EA Sports.
Iñigo Pérez y el empate "agridulce" ante el Athletic Club
De esta manera, Iñigo Pérez atendió a los medios de comunicación para apuntar las claves del empate en Vallecas ante el Athletic Club: "Bueno, si me preguntas sobre la sensación agridulce, es que tienes la misma sensación que yo. Ha sido un partido muy disputado, muy igualado, pero quizá los rayistas tengamos la sensación de que, si a los puntos hay que decantar un ganador, hubiésemos sido nosotros, pero esto en el fútbol no existe. Entonces, creo que el empate, con un punto general, es justo".Sobre el césped de Vallecas, Iñigo Pérez explicó que "ha estado en pésimas condiciones. Ha mejorado, hemos podido jugar el partido e irá mejorando, no tengo duda. Es verdad que hoy hacía sol y, aunque hubiese estado muy bien, se hubiera secado y también hubiera condicionado el juego. Y después estoy de acuerdo en lo que comentas; creo que hemos tenido más llegadas, más tiros, más sensación de peligro. Más, como decía antes, si hubiese que decantar un ganador quizá sería el Rayo. Pero creo que uno a uno, sabiendo de la peligrosidad que tiene el Athletic en cualquier acción, el punto no nos sabe ni bien ni mal, pero creo que es justo".
Iñigo Pérez, con el foco puesto en el Oviedo
Iñigo Pérez ya piensa en el partido contra el Oviedo, en Vallecas, del próximo miércoles: "Sí, pero hay que reponerse rápido a nivel mental, a nivel físico y volver a cargarnos de ilusión. Jugamos en casa de nuevo, un partido que, si nosotros conseguimos tres puntos, nos vuelve a impulsar, nos eleva y, sobre todo, ratifica el momento del equipo. Y lo vivimos con ilusión. Creo que hoy, como decía al principio, es empate justo, pero sí que tengo la sensación de haber dominado más o haber merecido algo más. Entonces utilizaremos esto para el siguiente partido, el miércoles".
Por otro lado, Iñigo Pérez fue preguntado por los resultados contra este tipo de rivales: "Ya me conocéis un poco; no me gusta afirmar nada antes de que suceda, sabiendo que contra este tipo de equipos puedes no llevarte ningún botín. Pero creo que el análisis del entrenador debe ser mucho más frío, más profundo y, como decías al principio, venimos esta temporada de una dinámica que te hace ser entusiasta y optimista. Entonces, si te soy sincero, después de ver los partidos me deja un poco escaso en cuanto a puntos por lo que sucedió el otro día en Sevilla. Y hoy, aunque creo que es justo, creo que hemos vuelto a merecer un poquito más."
Iñigo Pérez vuelve a valorar el césped de Vallecas
Por último, Iñigo Pérez volvió a pronunciarse por el estado del césped de Vallecas: "El césped, iba a decir por cerrar el tema, pero imagino que, con el partido que tenemos el miércoles, será uno de los temas candentes. No está muy bien, no está como el del otro día de Sevilla, que estaba espectacular, pero es un césped que te permite jugarlo, que te permite dar pases y realmente pienso que, a pesar de no ser un césped que esté en diez puntos, el sol que ha hecho hoy hubiese secado cualquier campo. Pero las dos cosas son ciertas: el campo puede mejorar y el sol ha secado. Entonces, confiamos en que siga mejorando y, si no lo hace, deberemos adaptarnos como lo hemos hecho hoy."