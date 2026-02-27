Manifiesta satisfacción en el Real Betis con el sorteo de la UEFA Europa League: "Deberíamos ser favoritos, pero hay que demostrarlo en el campo"

El secretario técnico del club verdiblanco, Álvaro Ladrón de Guevara, analiza al Panathinaikos FC griego destacando "la amenaza de Tetteh" y opina sobre la supuesta ventaja de ir por el lado izquierdo del cuadro de eliminatorias, sin tanto 'coco' por el camino

El Real Betis ha estado representado este viernes en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza) por Julio Jiménez Heras; pero, como no podía ser de otro modo, la dirección deportiva verdiblanca ha seguido con gran atención la suerte que ha deparado la mano inocente del portugués Maniche en el sorteo de los octavos de final de la Europa League. Apenas unos minutos después de la conclusión del mismo, el secretario técnico, Álvaro Ladrón de Guevara, ha analizado desde la Ciudad Deportiva Luis del Sol la eliminatoria que les enfrentará al Panathinaikos FC griego.

En este sentido, Ladrón de Guevara se ha mostrado muy sincero al reconocer abiertamente que preferían evitar la otra bola (la del Nottingham Forest inglés) y al asumir, desde una lógica prudencia, que les tocará aceptar el papel de favoritos para alcanzar unos hipotéticos cuartos de final en los que el Real Betis se mediría al Ferencvaros TC húngaro o al SC Braga luso; mientras que en semifinales tocaría con el vencedor del cruce resultante de los choques del KRC Genk belga ante el SC Freiburg alemán y del RC Celta de Vigo con el Olympique de Lyon francés.

El Betis asegura estar "contento con el sorteo" de la UEFA Europa League: Panathinaikos y, luego, Ferencvaros o Braga

"La verdad que estamos contentos con el resultado del sorteo. Ahora hay que afrontar la eliminatoria con mucha seriedad. No podemos lanzar campanas al vuelo, evidentemente, pero cuando te enfrentas a un equipo de la Premier (como el Forest) se igualan más las fuerzas o incluso puede ser más difícil".

Igualmente, el Panathinaikos es un equipo acostumbrado a este tipo de torneos, a este tipo de partidos, con muy buenos jugadores, con un buen técnico (Rafa Benítez), fuerte en su liga y en su casa... Será una eliminatoria que hay que disputar desde el minuto uno e intentar superar, pues desde desde ese conocimiento de saber que todos los partidos tienen tienen su dificultad", ha explicado Álvaro Ladrón de Guevara en Radio Betis.

"¿Si el Betis es favorito? Debería. Siempre digo que, en competiciones europeas, las grandes ligas normalmente tienen a los mejores equipos. Es cierto que la liga griega quizás no está al nivel de las del 'Top 5' de Europa, pero Panatinaikos es un equipo que está acostumbrado a jugar Champions y Europa League. Este tipo de partidos los conoce bien. Entonces, deberíamos ser favoritos, pero eso hay que demostrarlo en el campo", ha profundizado el secretario técnico ante las cámaras de Movistar+. "Hay que ser prudentes. Los favoritos, los equipos de las grandes ligas, han caído casi todos por el lado derecho del cuadro y nosotros vamos por el izquierdo; pero hay que ir partido a partido, eliminar primero al Panatinaicos y luego ya veremos".

La ventaja del factor campo: el Betis jugará la ida en Atenas y la vuelta en La Cartuja de Sevilla

"Sí, sin duda es una ventaja jugar contra con toda nuestra gente el partido de vuelta. Evidentemente, vamos a intentar sacar un buen resultado en Atenas, que además este año Grecia se nos resistió en ese partido con el PAOK -2-0 en Tesalónica, la única derrota en los ocho partidos de la Fase Liga-. Hay que buscar la reválida allí, aunque sea con otro equipo y luego pues ojalá poder celebrar con nuestra gente el pase a la siguiente ronda".

"Lo bueno, lo bonito, es que el Betis se está acostumbrando a jugar este tipo de citas. Antes quizás no estábamos tan acostumbrados a hacerlo de forma tan consecutiva y ahora, temporada a temporada, el Betis se está habituando a jugar este tipo de eliminatorias ante equipos con mucho recorrido en Europa. Estamos felices de poder estar hoy en los octavos de final, ojalá estemos en los cuartos y podamos mantener esa ilusión de seguir creciendo dentro de la competición", ha añadido el secretario técnico.

Las fortalezas y virtudes del Panathinaikos de Rafa Benítez: "La gran amenaza es Tetteh"

"Es un equipo ordenado, con muchos jugadores de mucha experiencia y arriba son peligrosos. Han firmado un delantero muy poderoso en lo físico que además está haciendo goles y que seguro que nos va a generar algunos problemas. Va a depender mucho más de que nosotros estemos bien que del propio rival. Si estamos bien, estoy convencido de que estaremos en condiciones de superarlos".

"Tienen mucho jugador conocido como Renato Sánchez, (Davide) Calabria, Sissoko... (Andreas) Tetteh, sin duda, es la gran amenaza ahora mismo. Llegó en el mercado invernal, lo está haciendo bien. Perdieron también algún jugador importante en este último mercado, como el otro Tetê, un brasileño que se marchó a su país. Ya conocemos como es Rafa Benítez: encontraremos un rival ordenado, que no lo va a poner fácil, especialmente en Atenas".