Pellegrini repasa su carrera pero lo tiene claro:﻿ "San Lorenzo, Málaga, Villarreal... pero estos seis años serán inolvidables, por el cariño y la pasión de la afición del Betis"

El preparador verdiblanco ha repasado cómo ha evolucionado el club no solo en los derbis contra el Sevilla, también en su andadura hasta Europa y su trayectoria particular en los banquillos

Manuel Pellegrini ha repasado también en rueda de prensa cómo ha cambiado la historia de los derbis entre Betis y Sevilla durante los seis años que ha estado aquí. Cuando llegó, el Sevilla era el gran dominador de estos encuentros pero en las últimas temporadas el Betis ha logrado ir creciendo en LaLiga mientras el Sevilla ha recorrido el camino contrario, lo que también se ha visto en los derbis, donde ahora los verdiblancos son los favoritos.

"Estoy muy orgulloso de haber llegado aquí y hacer estas campañas, pero no solo es mío, es un trabajo de club, con credibilidad, cuando uno consigue el compromiso de la plantilla las cosas salen más fáciles. Seis años atrás el objetivo no era Europa, pero el mío sí, queríamos llevar a un club popular a un nivel más, y seguimos con esa ambición de seguir dando un paso más, y seguir creciendo en esta institución", ha explicado.

Sobre el hecho de que se le vea como un entrenador frío, Pellegrini ha dicho que siempre suele medir sus sentimientos sobre todo de puertas hacia afuera: "En todas partes hay distintos momentos, en las conferencias de prensa uno es esclavo de sus palabras y dueño de su silencio, es bueno comentar ciertas cosas, uno habla con los jugadores para tranquilizarlos y otras veces para agitarlos si no ve lo que uno espera, son distintas situaciones y lo manejamos de la mejor manera, pero siempre se comenten errores".

También ha sido preguntado el chileno sobre las banderas que se ven por balcones de Sevilla con su cara, habiendo logrado erigirse en un ídolo para la afición del Betis, algo que Pellegrini agradece de todo corazón. "Es un gran orgullo pero no busco la parte individual, llevo seis años en Sevilla y todo lo que hemos logrado es un orgullo y más teniendo en cuenta el respaldo de la institución. En mi carrera ha podido hacerlo en otras ocasiones, en San Lorenzo de Almagro, en Málaga con tres temporadas espectaculares, en el Villarreal también fueron cinco años pero estos seis años serán inolvidables, por el cariño y la pasión de la afición del Betis", ha reconocido.

Por último, el preparador verdiblanco ha incidido en esa idea que tenía cuando llegó a Betis de llevarlo a Europa: "Cuando llegué al Betis el equipo venía de posiciones de abajo en la tabla y no se podía llegar a Europa o eso verían. Pero yo soy muy exigente y trato de transmitirlo a la gente pero en el fútbol no se vive de los recuerdos, es presente y eso es el derbi y luego el siguiente partido, a seguir aspirando a Europa, ojalá más arriba".