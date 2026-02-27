Ángel Haro, optimista con el Betis - Sevilla: "Vamos a sacarlo adelante"

El presidente bético afronta la cita del domingo con un optimismo alimentado en la comida con los futbolistas heliopolitanos y así lo expresó en un acto peñista : "El buen ambiente que hay..."

Ángel Haro, presidente del Betis, afronta con optimismo el derbi de este domingo contra el Sevilla y no ha dudado en verbalizarlo cuando la cuenta atrás se acerca a su recta final, mostrándose convencido de que se llevarán los tres puntos.

En esta línea se expresó el máximo dirigente en el 50º aniversario de la Peña Bética Pepe González de Tocina, en la que presidió el acto y ofreció un discurso en el que no escondió sus sensaciones de cara al choque del domingo.

En este sentido, Haro aseguró que en la comida de hermandad vio a la plantilla muy motivada y con ambiente propicio para dar una alegría a la afición.

Haro, convencido: "Vamos a sacarlo adelante"

"En clave de actualidad bética, sabéis que vivimos una semana grande, una semana intensa, con un derbi ya a la vuelta de la esquina, el domingo. Hoy he estado con los jugadores y veo el buen ambiente antes del partido, creo que vamos a sacarlo adelante", indicó el presidente heliopolitano, que, además, transmitió en su discurso la proximidad de dar un paso más en este curso.

"Solo nos queda el último tercio de temporada, con opciones claras de poder hacer algo importante en Europa y a consolidarnos un año más en esos puestos europeos que nos da derecho a soñar de nuevo", apuntó el presidente heliopolitano, que recalcó la estabilidad institucional y también hizo hincapié en otros avances realizados por la entidad en otras facetas.

El presidente destaca la estabilidad institucional

"Creo que también tenemos una actividad social liderada por nuestra fundación que merece destacar y a nivel institucional el Betis está bastante estable. Esto ha sido gracias al trabajo de muchos béticos, el trabajo de todos los béticos. Es un proyecto del Betis, no es un proyecto de una persona ni de dos personas y esa cercanía que hemos querido mostrar siempre en el Betis, queremos hacer gala en cada acto, un acto como este y poner en valor ese Betis humilde y ese Betis cercano", señaló Haro.

Además, felicitó a la peña por sus 50 años y bromeó sobre que él no podrá estar tanto tiempo en el cargo, provocando las risas durante el acto: "Os animo a que sigáis trabajando, a que sigamos trabajando para que los niños que nos acompañan hoy puedan disfrutar de muchos tempos de gran Betis. ¡Viva el Betis!".

Ángel Haro, que presenció el entrenamiento del miércoles, tiene una agenda muy apretada en estos días con numerosos actos, como el de hoy con el presidente del Sevilla y el presidente de la Diputación de Sevilla, Francisco Javier Fernández de los Ríos.