Baskonia - Valencia Basket, en directo hoy el partido de la Euroliga 2025-26 de baloncesto en vivo

Tras el alegrón de Copa, los vitorianos quieren seguir con una sonrisa doblegando a un conjunto taronja que desea asentarse en la parte alta de la Euroliga

¡Muy buenas tardes y bienvenidos! Ya estamos aquí para vivir juntos hoy jueves 26 de febrero (20:30 horas) el interesante partido entre Baskonia y Valencia Basket , correspondiente a la 29ª jornada de la Euroliga . Los taronja están mucho mejor situados en la clasificación, pero los vitorianos llegan con el golpe moral de haber conquistado la Copa del Rey . ¡Empezamos!

"No estamos en una forma increíble. Ha sido un fin de semana muy agotador a nivel físico y mental. Además, tenemos que soportar una pequeña lesión , pero tenemos que seguir adelante y competir. Valencia es un buen equipo . Atacan muy bien el aro, tiran mucho de tres y tienen grandes jugadores. Vamos a necesitar estar muy concentrados y hacer un partido muy serio para tener opciones ".

Enorme el partido que tenemos este jueves 26 de febrero en Vitoria, más exactamente en un Buesa Arena en el que Baskonia y Valencia Basket se enfrentarán en partido correspondiente a la 29ª jornada de la Euroliga.

Ambos equipos llegan en situaciones bien diferentes tanto por su situación clasificatoria como por los resultados más recientes. Los taronja, con un balance de 18-10, son terceros y apuntan con todo a estar metidos de manera directa en los cuartos de final de la máxima competición continental. Los vascos por su parte son 17º con 9-19 y no tienen apenas opción a siquiera pelear por ser equipo de play-in.

Si ya hemos visto el marco general, la situación también es bien distinta si hablamos únicamente del presente, ya que los de Paolo Galbiati vienen de coronarse campeones en la Copa del Rey, mientras que los valencianos sufrieron una dolorosa derrota en semifinales ante el Real Madrid, ya que a falta de segundos ganaban por hasta cinco puntos y se les terminó escapando.

Un Valencia Basket perfectamente situado

Indagando un poco más en el tema clasificatorio, tenemos el conjunto de Pedro Martínez tienes los mismos triunfos que el Olympiacos y dos menos que el Fenerbahce, aunque ambos tienen un partido pendiente. Por detrás les siguen el Real Madrid y el Barcelona, ambos con 17, y el Hapoel Tel Aviv, con 16. Esas mismas victorias tienen los cuatro equipos que están en la zona de 'play in' y que disputarían un cruce entre ellos para completar los ocho participantes en los cuartos de final.