Sorteo de octavos de la Champions League: fecha, día, equipos clasificados y posibles cruces

Además de conocer los emparejamientos de octavos, quedarán definidos los dos lados del cuadro con cuartos y semifinales, hasta la final de Budapest

La vigente edición de la Champions League sigue adelante y esta semana se conocerán quiénes serán los ocho equipos que se clasifiquen para los octavos de final y se unan así a ocho ya clasificados, que fueron los que acabaron en el 'Top 8' en la Fase Liga: Arsenal, Bayern, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting Portugal y Manchester City. Estos ocho conjunto ya están en el bombo de octavos y no se podrán enfrentar entre ellos, conociendo así a sus rivales este viernes.

¿Cuándo se celebra el sorteo de los octavos de final de la Champions League?

Como bien decimos, este viernes 27 de febrero tendrá lugar el sorteo de los octavos de final en la Casa del Fútbol Europeo en Nyon (Suiza). El acto comenzará a partir de las 12:00 horas. Además, en dicho sorteo se conocerán también las dos vías del cuadro con los cruces de cuartos de final y semifinales, por lo que todo el camino hasta la final de Budapest quedará definido.

¿Dónde seguir el sorteo de los octavos de final de la Champions League?

El sorteo de los octavos de final lo podrán seguir en directo a través de la página oficial de la UEFA así como en Movistar+, en el canal de Movistar Liga de Campeones. Si no pueden verlo por televisión, en ESTADIO Deportivo le contaremos en directo y minuto a minuto lo que acontezca desde Nyon.

Un sorteo de octavos con cabezas de serie

Los ocho equipos clasificados directamente a octavos de final fueron aquellos que acabaron los ocho primeros clasificados en la Fase Liga en el siguiente orden: Arsenal, Bayern, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting Portugal y Manchester City.

Como es lógico, estos rivales no se enfrentarán entre sí en los octavos y tendrán el privilegio de jugar el partido de vuelta en su campo. Además, la UEFA divide el sorteo en dos vías: el lado azul y el lado plata, cada uno a un lado del cuadro, por lo que ya conocerán cuál será su camino hasta la final.

Cabe recordar que el emparejamiento en estos octavos de final está ya predefinido en función de la posición final que los 16 equipos del playoff ocuparon en la Fase Liga.

Cuartos y semifinales, también decididos

De esta forma, el camino hasta la final será ya conocido para los 16 equipos en liza, aunque siempre con el condicionante de que el mejor clasificado en la Fase Liga jugaría el partido de vuela en su estadio, privilegio que Arsenal y Bayern, como primer y segundo clasificado, mantendrán hasta la final.