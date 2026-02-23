Nuevo escenario con Sergi Altimira en el Betis que impulsa su salida

Cerca de salir en los dos últimos mercados, su situación en el Betis ha empeorado en el último mes con un descenso sensible de su protagonismo y su traspaso en verano gana entero por una doble razón

En los últimos mercados del Betis, Sergi Altimira se ha erigido en protagonista por sus opciones de salir debido al interés que despierta en las grandes ligas, sobre todo en la Premier League y en la Bundesliga, y la predisposición de los heliopolitanos siempre y cuando llegue una propuesta acorde a sus intenciones.

El propio pivote reconoció públicamente que sobre la bocina de la ventana estival tuvo la oportunidad al haber "una oferta en las últimas 48 horas" que fue rechazada por el Betis al no considerarla suficiente y bajo la promesa de que "iba a ser importante".

El Betis consideró seriamente su salida en enero

La situación se ha repetido en invierno, de nuevo con clubes alemanes como el Eintracht y el Leipzig al acecho, al igual que el Fulham o el Galatasaray, y en La Palmera se consideró seriamente su venta como vía para poder reforzar la plantilla en el mes de enero, si bien no llamaron a su puerta con ofertas convincentes, sino, sobre todo, con cesiones con opciones a compra que fueron rechazadas de inmediato. Y es que los verdiblancos lo tasan en alrededor de 25 millones, cinco más que su actual valor de mercado, según Transfermarkt.

Cantidades a las que esperan que se acerquen los interesados en el próximo mercado, cuando de nuevo se erigirá en una venta potencial por la caja que podrían hacer el club por un futbolista que no es indispensable para Pellegrini y, posiblemente, el deseo del centrocampista de cambiar de aires a tenor de su tesitura actual en la plantilla.

Relegado a un papel secundario en el último mes

Y es que la promesa de ser importante del pasado verano no se están cumpliendo como desearía el de Cardedeu, pues su protagonismo dista de ser el mismo que el ejercicio anterior, lo que, además, ha empeorado con el mercado cerrado. No está sumido en el ostracismo ni mucho menos, pero ocupa un segundo lugar en los planes de Pellegrini.

No en vano, acumula tres partidos seguidos como suplentes en LaLiga, ante Atlético, Mallorca y Rayo Vallecano, choque este último en el que ni siquiera entró en la segunda parte. Sin Europa de por medio hasta la disputa de los octavos, el chileno ha repetido el mismo once en los tres partidos, como Marc Roca como intocable junto a Fornals y Fidalgo en el centro del campo.

Perjudicado por el fichaje de Fidalgo

La llegada del 'Maguito' le ha perjudicado, no porque ocupe su puesto, sino porque su titularidad permite que Fornals retrase su posición y ahora mismo Roca ha recuperado su rol de pieza indispensable. Además, cabe destacar que ahora mismo está fuera Amrabat, cuyo regreso apretará aún más la competencia y aumentará la dificultad para hacerse un sitio en el equipo.

De esta forma, en los últimos seis partidos, contando el europeo contra el Feyenoord y el copero contra los colchoneros, Altimira solo fue titular contra el Valencia y se quedó en el vestuario en el descanso, y en el resto no ha pasado de 23 minutos sobre el césped.