Elche, Valverde, Raúl García de Haro, Real Madrid, Sevilla... La lupa de ESTADIO Deportivo en la jornada 25 de LaLiga EA Sports

La fiabilidad del Barça en casa, la primera derrota en liga de Arbeloa, el despertar del Athletic, la mala racha del Valencia o el rendimiento del Elche fuera de casa, protagonistas de esta jornada en Primera

Casi terminada la jornada 25 en LaLiga EA Sports, aún pendientes del partido de este lunes que cierra la jornada entre el Deportivo Alavés y el Girona, sacamos la lupa de ESTADIO Deportivo para analizar que es lo más destacado de este fin de semana en Primera división.

Esta jornada tuvo un protagonista claro, Raúl García de Haro. El delantero de CA Osasuna marcó el tanto de la victoria del conjunto navarro en el tiempo de descuento ante el Real Madrid. Dicho tanto propició la tercera derrota en LaLiga del Real Madrid y un cambio de orden en la clasificación, perdiendo el liderato. Se trata de la primera derrota de Álvaro Arbeloa en liga, ya que el conjunto blanco no caía en LaLiga EA Sports desde el pasado 7 de diciembre, aún con Xabi Alonso en el banquillo.

El Barcelona, infalible en casa

El primer puesto de la clasificación lo ocupa ahora el FC Barcelona gracias a su victoria en el Camp Nou, donde logró su duodécimo triunfo en doce partidos en esta Liga como local, al imponerse por un cómodo 3-0 al Levante.

El Elche sigue sin ganar como visitante

El conjunto ilicitano, doblegado por el Athletic Club (2-1), no ha ganado aún como visitante en esta temporada de LaLiga EA Sports, en la que, además, entre casa y fuera, lleva ocho jornadas sin ganar, mientras se aproxima la zona de descenso. En doce salidas, sumó nada más que cuatro puntos con cuatro empates y ocho derrotas.

Por contra, el Athletic Club sumó su tercera victoria seguida, que supone su mejor racha liguera desde el pasado mes de agosto, cuando comenzó las tres primeras jornadas con otras tantas victorias.

El Sevilla vuelve a ganar lejos del Sánchez-Pizjuán

Los nervionenses ganaron 0-1 al Getafe, en un duelo directo por la permanencia y el primero de los siete partidos que Matías Almeyda se perderá por sanción, después de siete salidas seguidas sin vencer en LaLiga EA Sports, desde el 0-1 al Rayo Vallecano del pasado 28 de septiembre.

La mala racha del Valencia, 3 derrotas en las últimas 4 jornadas

El Valencia CF, derrotado por 2-1 por el Villarreal, ha perdido tres de sus últimos cuatro partidos de LaLiga EA Sports, tras perder por 2-1 contra el Real Betis y por 0-2 con el Real Madrid, aparte de ganar por 0-2 al Levante. Ya encadena cinco duelos sin vencer al Villarreal.