Nueva sanción a Brais Méndez tras cumplir dos partidos por su expulsión ante el Athletic Club

El gallego, al ver la quinta amarilla, no estará disponible para la Real Sociedad de cara al duelo ante el Mallorca. Matarazzo prepara cambios en la medular a raíz de la baja de Brais Méndez

La Real Sociedad tropezó en casa ante el Real Oviedo en un partido marcado por la vuelta de Brais Méndez. El gallego volvía a los planes de Matarazzo, dónde se ha convertido en insustituible, tras cumplir una sanción de dos partidos sin jugar por su expulsión en el derbi liguero frente al Athletic Club en San Mamés. El mediocentro jugó un gran partido y estuvo cerca de volver a ver portería, pero lo que vio fue la quinta cartulina amarilla de la temporada, lo que acarrea una nueva sanción y no estará en el siguiente partido de LaLiga de la Real Sociedad ante el Mallorca.

Brais Méndez, sancionado tras ver la quinta amarilla de la temporada

Matarazzo se decantó por alinear a Brais Méndez de inicio para hacer frente al Real Oviedo tras un parón obligado de dos partidos por sanción. El mediapunta llegaba apercibido al duelo y, en caso de ver la amarilla, volvería a la grada para cumplir la sanción de un partido que acarrea. Y así fue ya que, en el minuto 81, al ir al suelo para frenar un contragolpe, Munuera Montero no dudó en mostrarle la cartulina amarilla al gallego que se perderá el choque ante el Mallorca en Son Moix. Brais Méndez, de esta manera, reaparecerá libre de tarjetas ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano. Para el choque, Matarazzo deberá dar un giro al esquema para cuadrar el once, siendo Carlos Soler uno de los grandes candidatos a ocupar el puesto en la mediapunta tras no jugar ni un solo minuto ante el Real Oviedo.

La opción de Zakahryan para sustituir a Brais Méndez en la Real Sociedad

La gran sorpresa en el once ante el Mallorca podría ser Zakharyan, que jugó unos buenos 20 minutos, aunque no estuvo acertado de cara a puerta. Matarazzo valora el rendimiento del ruso que tan solo suma una titularidad en LaLiga. "Es un jugador que puede jugar entre líneas, jugar en espacios reducidos; juega hacia adelante, juega vertical. Normalmente tiene un buen disparo y un buen pase corto. Tuvo dos buenas ocasiones para marcar. Desafortunado para él. Creo que le ayudaría mucho en su confianza que, en su próxima ocasión, simplemente la meta en la red porque es un muy buen jugador. Es un talento que buscamos desarrollar en el futuro. Creo que lo hizo bien en el partido y por eso se ganó más minutos", destacaba Matarazzo acerca del futbolista de la Real Sociedad que suma minutos y confianza tras la lesión y oposita al once en lugar de Brais Méndez.