Clasificación Vuelta a Andalucía 2026 tras la 5 etapa | Iván Romeo resiste y se corona

Iván Romeo, ciclista español del equipo Movistar, logra la primera clasificación de su carrera en el sur de España

Punto y final. La 72ª Vuelta a Andalucía / Ruta del Sol se ha saldado con la victoria final de Iván Romeo, ciclista del Movistar Team que supo aguantar en la quinta etapa, entre La Roda de Andalucía (Sevilla) y Lucena (Córdoba), para lograr la primera general de su carrera.

La victoria parcial fue para Tom Pidcock. El corredor del Q36.5 Pro Cycling Team se impuso en la meta cordobesa con un tiempo de 3h43.52, mientras que Romeo cruzó la línea de llegada a 12 segundos, margen suficiente para asegurar el triunfo en la general y darle a España una victoria que no se producía desde 2017, cuando fue campeón Alejandro Valverde.

Tras muchos kilómetros de tranquilidad, el corredor británico animó la jornada con un ataque a falta de cinco kms para la meta, en el segundo paso por el alto de la Primera Cruz, donde fue bonificado con tres segundos, llegando a poner en riesgo el liderato del vallisoletano.

Iván Romeo, manteniendo la calma

Cuando más peligraba la primera plaza de Iván Romeo, este optó por mantener la calma, lo cual le valió para llegar a meta sin mayores problemas; y eso que en el último paso por el puerto, Pidcock volvió a atacar con fuerza, coronó en solitario y se lanzó al descenso para buscar la victoria de etapa, acompañado únicamente por el suizo Jan Christen, sin lograr poner en peligro el liderato de Romeo, que se coronó así vencedor final de la 72ª edición de la Vuelta a Andalucía / Ruta del Sol.

"Mis compañeros han hecho un trabajo no de diez, sino de once, durante toda la semana. Sin ellos habría sido imposible. Quería pelear por una general y lo hemos conseguido muy pronto. Es una recompensa al trabajo de todo el invierno", afirma Romeo.

Clasificación de la etapa 5 de la Vuelta a Andalucía 2026

1. Pidcock, Tom (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) 03:43:52

2. Christen, Jan (UAE Team Emirates-XRG) + 10

3. Grégoire, Romain (Groupama-FDJ United) + 12

4. Aranburu, Alex (Cofidis) + 12

5. Vlasov, Aleksandr (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 12

6. Romeo, Iván (Movistar Team) + 12

7. Leknessund, Andreas (Uno-X Mobility) + 12

8. Braz Afonso, Clément (Groupama-FDJ United) + 14

9. Wellens, Tim (UAE) + 21

10. Zingle, Axel (TVL) + 31

Clasificación general de la Vuelta a Andalucía 2026 tras la etapa 5

1. Romeo, Iván (Movistar Team) 18:47:10

2. Leknessund, Andreas (Uno-X Mobility) + 07

3. Pidcock, Tom (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) + 27

4. Christen, Jan (UAE Team Emirates-XRG) + 44

5. Grégoire, Romain (Groupama-FDJ United) + 44

6. Aranburu, Alex (Cofidis) + 51

7. Vlasov, Aleksandr (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 54

8. Braz Afonso, Clément (Groupama-FDJ United) + 56

9. Wellens, Tim (UAE Team Emirates-XRG) + 1:03

10. Barrenetxea, Jon (Movistar Team) + 1:11