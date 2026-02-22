La primera de Ivan Romero ya es oficial: el del equipo Movistar se corona en Andalucía

El joven ciclista español muestra unas excelentes piernas durante toda la carrera y mantiene a raya a Leknessun en la etapa definitiva

¡Ya es realidad! Tras cinco días de fantástico ciclismo Iván Romeo es el ganador de la 72ª edición de la Vuelta a Andalucía / Ruta del Sol, prueba en la que ha sido capaz de mantener por detrás a Leknessun en la quinta y última etapa, la cual se ha desarrollado entre La Roda de Andalucía (Sevilla) y Lucena (Córdoba), con un trazado de 160 kilómetros.

En una jornada marcada por dos dificultades montañosas que el de los telefónicos ha sabido sortear, fue el británico Tom Pidcock quien se llevó la victoria parcial. El ciclista del equipo Q36.5 venció en tierras cordobesas con un tiempo de 3:43.12, mientras que Romeo llegó a la meta 12 segundos después de Tom Pidcock, más que suficiente para certificar su victoria en la general.

