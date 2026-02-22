30 aniversario

La primera de Ivan Romero ya es oficial: el del equipo Movistar se corona en Andalucía

El joven ciclista español muestra unas excelentes piernas durante toda la carrera y mantiene a raya a Leknessun en la etapa definitiva

La primera de Ivan Romero ya es oficial: el del equipo Movistar se corona en Andalucía

Iván Romeo, con el maillot amarillo de campeón de la Vuelta a Andalucía.IMAGO

Alvaro ArenillasAlvaro Arenillas 1 min lecturaSin comentarios

¡Ya es realidad! Tras cinco días de fantástico ciclismo Iván Romeo es el ganador de la 72ª edición de la Vuelta a Andalucía / Ruta del Sol, prueba en la que ha sido capaz de mantener por detrás a Leknessun en la quinta y última etapa, la cual se ha desarrollado entre La Roda de Andalucía (Sevilla) y Lucena (Córdoba), con un trazado de 160 kilómetros.

En una jornada marcada por dos dificultades montañosas que el de los telefónicos ha sabido sortear, fue el británico Tom Pidcock quien se llevó la victoria parcial. El ciclista del equipo Q36.5 venció en tierras cordobesas con un tiempo de 3:43.12, mientras que Romeo llegó a la meta 12 segundos después de Tom Pidcock, más que suficiente para certificar su victoria en la general.

En desarrollo.

Estadio DeportivoEstadio Deportivo
Cerrar Popup
INICIAR SESIÓN
REGÍSTRATE
¿Tienes cuenta?
Bienvenid@ a Estadio Deportivo
Inicia sesión con:
Registrate con tu usuario de:
O haz login a través de tu e-mail
O registrate con tu e-mail
Nombre
Contraseña
Mostrar contraseñaOcultar contraseña
Seguridad:

¿Olvidaste la contraseña?

Entrar

¿Aún no tienes cuenta? Regístrate

¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión

Estadio DeportivoEstadio Deportivo
Cerrar Popup
Restablecer contraseña
Introduce tu correo electrónico para restablecer tu contraseña
Enviar email
Volver atrás
Volver
Estadio DeportivoEstadio Deportivo
Cerrar Popup
Icono
Échale un ojo a tu email
Hemos enviado un email a para el restablecimiento de la contraseña.
Si no ha llegado, revisa tu carpeta de spam.
¿No te ha llegado nada aún?
Enviar email