La Vuelta a Andalucía 2026 tendrá el desenlace esperado

Victoria de Tom Crabbe en la cuarta etapa y liderato para un Iván Romeo que llegará a la última etapa como favorito para hacer con el triunfo final

La 72ª edición de la Vuelta a Andalucía-Ruta del Sol habla belga. Si en la tercera etapa fue Milan Fretin el ganador de la misma, en la cuarta, con final en la localidad cordobesa de Pozoblanco, ha sido su compatriota Tom Crabbe, del Flanders-Baloise, el que se ha llevado la victoria.

En una bonita etapa, que partió de Montoro y en la que se recorrió la Sierra Morena cordobesa antes de discurrir por el Valle de Los Pedroches, el pelotón abortó cualquier intento de escapada y aprovechó los muchos kilómetros de llano que disponía tras una subida inicial para que el grupo llegara unido de nuevo al final y todo se decidiera al esprint en las calles de Pozoblanco.

Ahí, Tom Crabbe, del modesto Team Flanders-Baloise, se impuso al noruego Soren Wärenskjold (Uno-X Mobility) y al francés Sandy Dujardin (Team TotalEnergies) en el esprint y cerró la etapa con un tiempo de 3:50.02.

Sin embargo, el que más contento salió de no haberse desgastado y de mantener los siete segundos de ventaja al frente de la general es el corredor del Movistar Team Iván Romeo, que llegará al desenlace final por delante y con muchas opciones de volver a darle a España una Vuelta a Andalucía, algo que no sucede desde que en 2017 ganara Alejandro Valverde. El ciclista vallisoletano tiene una ventaja de 7 segundos con respecto al noruego Andreas Leknessund (Uno-X Mobility), y de 50 con el francés Christophe Laporte (Team Visma).

Una escapada sin mucho peligro para Iván Romeo

Aunque el final fuera tranquilo, como el día anterior, no significa que no hubiera aventuras, intentando ganar la etapa y, viendo lo que queda, apuntarse también la general. El francés Geoffrey Bouchard (Team TotalEnergies), el español Nil Gimeno (Kern Pharma) y el italiano Luca Cretti (MBH Bank CSB Telecom) saltaron del pelotón nada más salir de Montoro y muy pronto sacaron una ventaja importante, aprovechando también que la única dificultad del día -el alto de Españares- estaba en el inicio y que el pelotón se lo estaba tomando con calma.

Los escapados fueron aumentando su diferencia, pero el pelotón controlaba la distancia y no los dejó escaparse más allá de una distancia asumible. A 50 de meta, ya en Los Pedroches, el Uno-X Mobility y el Movistar Team -los equipos de los dos primeros- tomaron el mando y empezó la persecución.

Una avería mecánica descolgó de la cabeza a Nil Gimeno y, con dos integrantes, el grupo dio caza finalmente a los escapados cuando aún faltaban 28 kilómetros para llegar a Pozoblanco. El “Kilómetro de Oro” no alteró nada debido al marcaje férreo de los dos equipos con opciones en la general y así se llegó con casi todos juntos a la meta, donde Krabbe fue el más rápido.

Clasificación de la etapa 4 de la Vuelta a Andalucía 2026

1. Crabbe, Tom (Team Flanders-Baloise) 03:50:02

2. Wärenskjold, Soren (Uno-X Mobility) m.t.

3. Dujardin, Sandy (Team TotalEnergies) m.t.

4. Aranburu, Alex (Cofidis) m.t.

5. Laporte, Christophe (Team Visma | Lease a Bike) m.t.

6. Zingle, Axel (Team Visma | Lease a Bike) m.t.

7. Buratti, Nicolò (MBH Bank Ballan Telecom Fort) m.t.

8. Aular, Orluis (Movistar Team) m.t.

9. Wright, Fred (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) m.t.

10. Penhoët, Paul (Groupama-FDJ United) m.t.