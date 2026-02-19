El Celta, clave para que LaLiga tenga más puestos europeos: Real Sociedad, Athletic y Espanyol, atentos

Las eliminatorias de play off de la UEFA Champions League han ido relativamente bien lo cual permite que el fútbol español esté en la pelea con Alemania por obtener una plaza extra europea lo cual genera un efecto-dominó que puede beneficiar a los equipos que pelean por la séptima u octava plaza de LaLiga

Este jueves no solamente juega el RC Celta contra el PAOK sino que también lo hace buena parte de los equipos del fútbol español que no perderán de vista lo que haga en Grecia el equipo que entrena Claudio Giráldez al cual apoyarán. Y es que España, tras los resultados en los partidos de ida de la eliminatoria de play off de la UEFA Champions League, están en una buena posición para conseguir una plaza extra europea de cara a la próxima temporada, estando actualmente en una pelea con Alemania.

El RC Celta es clave para que España consiga un puesto más para jugar la próxima edición de la UEFA Champions League

Actualmente, España es cuarta clasificada en el ránking de coeficiente logrado por rendimiento en competiciones europeas en esta temporada, pero se encuentra relativamente cerca de Portugal y Alemania. El país vecino, a priori, no es rival porque si el Real Madrid cumple con los pronósticos y elimina al Benfica lo descolgará de esa pelea, dejando a España en una lucha con Alemania.

Para que LaLiga puede tener muchas más posibilidades de conseguir una plaza extra europea en UEFA Champions League es vital que el RC Celta no falle contra el PAOK y logre su clasificación para los octavos de final de la UEFA Europa League. Real Madrid y Atlético de Madrid están cerca de unirse al FC Barcelona en los octavos de final de la UEFA Champions League, el RC Celta puede hacer lo propio con el Real Betis en la UEFA Europa League y el Rayo Vallecano espera rival en la UEFA Conference League.

Si los equipos españoles no fallan en Europa, hasta ocho clubes de nuestro país pueden jugar competiciones europeas la próxima temporada. Sin duda alguna los beneficiados serían, principalmente, los que están luchando actualmente por quedar por las posiciones 7 y 8 de LaLiga.

A RCD Espanyol, Real Sociedad y Athletic Club le compensa que el RC Celta haga un gran papel en la UEFA Europa League

Actualmente, junto al RC Celta, RCD Espanyol, Real Sociedad y Athletic Club son los equipos que están luchando por acabar entre la sexta y la octava posición. En caso de que España le gane el ránking de coeficiente a Alemania y Portugal, el fútbol español tendría ocho billetes para jugar competición europea la próxima temporada.

El reparto sería así, vía clasificación, siempre y cuando la Real Sociedad o el Athletic Club no ganen la Copa del Rey: del puesto 1 al 5 jugarían la UEFA Champions League, las posiciones 6 y 7 la UEFA Europa League y la plaza 8 la UEFA Conference League.

En caso de que Athletic Club o Real Sociedad no quedaran entre los siete primeros y ganaran la Copa del Rey, el reparto sería el siguiente: del puesto 1 al 5 jugarían la UEFA Champions League, puesto 6 y campeón de Copa del Rey la UEFA Europa League, y la plaza 7 la UEFA Conference League.