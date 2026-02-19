Alineaciones PAOK - Celta de Vigo: Alineación probable de PAOK y Celta de Vigo en la ida de los dieciseisavos de la Europa League

En pleno bache de resultados, que no de juego, el conjunto celeste se mide a un rival al que ya superó en la Fase Liga en Balaídos, aunque el conjunto griego se está mostrando especialmente fuerte en su su campo

El Celta de Vigo atraviesa por un bache de resultados en LaLiga, sumando ya cuatro jornadas consecutivas sin vencer y solo dos puntos de los últimos 12 en juego, aunque pese a todo se mantiene en la pelea por las plazas europeas. Pero este jueves necesita cambiar el chip para afrontar la ida de una eliminatoria decisiva en la Europa League ante el PAOK de Salónica, un rival al que se ha enfrentado esta misma campaña en Balaídos, con victoria por 3-1.

Las temibles estadísticas del PAOK

El imponente Estadio Tumba, donde el PAOK lleva más de un año sin perder un partido, y el gran momento de forma del equipo dirigido por el rumano Razvan Lucescu, proponen un enorme desafío al Celta de Claudio Giráldez. De hecho, nunca un equipo español ha ganado en el estadio de Salónica, donde este curso el Real Betis perdió 2-0 en la Fase Liga de la competición continental. Además, la última derrota del PAOK delante de sus aficionados se produjo el 13 de febrero de 2025, en la ida del 'play off' de la Europa League frente al Steaua de Bucarest (1-2).

El PAOK, inmerso en la pelea por el título de Liga -es tercero a tres puntos del líder AEK, pero con un partido menos-, solo ha perdido uno de sus últimos trece partidos oficiales, ante el Lyon (4-2) en la última jornada de la primera fase de la segunda competición europea. Ese notable crecimiento ha venido acompañado de una mejoría defensiva que lo ha llevado a celebrar hasta nueve porterías a cero. Otro serio aviso para el Celta, que se encontrará a un rival muy diferente al que doblegó en Balaídos el pasado 2 de octubre.

Importantes bajas en las filas griegas

La mejor noticia para los celestes es que Lucescu no podrá contar con hasta cinco habituales titulares, incluido el talentoso mediapunta Giannis Konstantelias, el jugador con más proyección del fútbol griego. El delantero Georgios Giakoumakis, autor del gol de su equipo en Balaídos, tampoco podrá jugar por acumulación de tarjetas, mientras que Despodov, Pelkas e Ivanesuc son baja por lesión y el francés Meité duda por una lesión en la cadera.

Las dudas en el once de Giráldez

Por su parte, el Celta de Vigo viaja a Grecia tras encadenar cinco partidos sin ganar, cuatro de Liga y el último de la Fase Liga del toineo. No obstante, su juego ante Osasuna (derrota en Balaídos) y Espanyol (empate en Cornellà) ha reforzado a un equipo que pierde a Hugo Sotelo por un esguince y sufrirá algunos retoques en su once. Así, el internacional español Óscar Mingueza e Ilaix Moriba, dos de los habituales, recuperarán la titularidad. La gran duda está en quién acompañará al guineano en el doble pivote.

Giráldez tiene que elegir entre la veteranía del uruguayo Matías Vecino y la juventud de un Miguel Román que está brillando en su primera temporada con el primer equipo. En ese caso, Fer López adelantaría su posición para acompañar a Hugo Álvarez y Borja Iglesias en la línea de ataque, a la que también aspiran Ferran Jutglà, reencontrado con el gol en Cornellà, y Pablo Durán.

Alineaciones probables:

PAOK Salónica: Pavlenka; Kenny, Kedizora, Michailidis o Lovgren, Baba Raham; Ozdoev, Camara; Chatsidis, Taison, Zikovic; Mythou.

Celta de Vigo: Radu; Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso; Mingueza, Vecino, Moriba, Carreira; Fer López, Hugo Álvarez y Borja Iglesias.