Los tres jugadores del Celta que deben ir con cuidado en el partido contra el PAOK de Europa League

El equipo que entrena Claudio Giráldez disputa este jueves la ida de la eliminatoria de play off contra el PAOK. Un encuentro en donde tres de sus futbolistas titulares corren el riesgo de perderse la vuelta en caso de ver una tarjeta amarilla porque están apercibidos

El RC Celta afronta este jueves una gran noche europea ya que visita al PAOK de Salónica en el partido de ida correspondiente a la eliminatoria de la UEFA Europa League. Un encuentro en el que se espera que Claudio Giráldez, entrenador del equipo gallego, alinee al mejor once inicial posible para encarrilar la clasificación para los octavos de final. Por tanto, se espera que los jugadores que han sido más importantes durante esta temporada salgan de inicio lo que provoca que futbolistas como Ionut Radu, Óscar Mingueza y Miguel Román, que apuntan a ser titulares, tengan que tener mucho cuidado.

Radu, Mingueza, y Miguel Román están apercibidos y si ven una tarjeta amarilla más se perderán el partido de vuelta

Debido a la importancia que tiene el partido se espera que el RC Celta y su entrenador, Claudio Giráldez, apuesten por un equipo muy titular contra el PAOK con el objetivo de sacar un buen resultado de cara al partido de vuelta que se disputará la semana que viene en el Estadio de Balaídos.

Es por ello que en este partido de ida de la eliminatoria de play off de la UEFA Europa League Ionut Radu, Óscar Mingueza y Miguel Román tienen que tener mucho cuidado ya que corren el riesgo de estar sancionados en el encuentro de vuelta. Estos tres jugadores del RC Celta acumulan dos tarjetas amarillas, vistas en la fase de liga de la UEFA Europa League, y si ven una más serán castigados sin poder jugar ese encuentro de vuelta contra el PAOK.

Especialmente sensible sería la ausencia de Ionut Radu el cual lo juega prácticamente todo, ya que Iván Villar no goza de la confianza de Claudio Giráldez. Sí tiene más opciones el entrenador del RC Celta para cubrir las posibles bajas de Óscar Mingueza y Miguel Román. En los carriles, el RC Celta cuenta actualmente con una amplia nómina de buenos futbolistas, mientras que en el centro del campo el fichaje de Matías Vecino le da profundidad y alternativas a esa posición.

La única baja es de la Álvaro Núñez

La única baja que tiene el RC Celta actualmente es Álvaro Núñez. El lateral derecho, que fue fichado en el pasado mercado de invierno, no ha podido jugar aún debido a que sigue renqueante por la pubalgia que ya arrastraba en el Elche CF.

El resto de ausencias que tenga el RC Celta en cada partido es por decisión técnica de Claudio Giráldez.