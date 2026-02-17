La transcripción completa en el lío del técnico del Sevilla, Matías Almeyda, con el árbitro Iosu Galech: "Sos un pendejo"

Las imágenes muestran cómo después de preguntar "Por qué" de manera repetitiva y con las manos a su espalda, acaba dedicándole al colegiado navarro un calificativo de "Pendejo" que profiere hasta tres veces y, antes de marcharse, patea una botella y le dice algo más al cuarto árbitro

El Sevilla FC aguarda con las carnes abiertas al miércoles, día en el que se celebrará la reunión semanal del Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y en el que conocerá las sanciones que reciben los tres expulsados en el polémico partido liguero del pasado sábado ante el Deportivo Alavés: Juanlu Sánchez, Joan Jordán y, especialmente, Matías Almeyda. Las sensaciones no son nada buenas. Como él mismo ha definido de manera precisa, el argentino fue víctima de una injusticia que complicó sobremanera perdiendo la cabeza de una modo que un profesional nunca se puede permitir. Eso sí, aunque el vídeo no le ayuda, en él no hay ni rastro de supuestas amenazas o coacciones al colegiado navarro Iosu Galech Azpeteguia.

La transcripción completa de la bronca de Matías Almeyda con Iosu Galech Azpeteguía

El longevo programa 'El Día Después' ha emitido en la noche de este pasado lunes una secuencia de tres minutos de duración que arrancan en el minuto 83, con Almeyda recibiendo una advertencia por parte del juez de línea Ignacio Alonso. "Voy a hablar contigo porque no puedo más. Los controlas tú, ¿vale? Ya no te lo digo más veces. Yo lo digo como aviso", espeta el linier señalando al banquillo del Sevilla FC por sus protestas. Al argentino no le gusta demasiado lo que oye: "Haga usted algo con el banderín en lugar de estar preocupado por ellos. Mire el partido, haga su trabajo. Dale".

La siguiente acción será el detonante del lío. El árbitro señala una falta en contra del Sevilla FC. Todos los jugadores locales levantan los brazos en señal de protesta. En la banda, Almeyda brinca de indignación girándose para contener la erupción. Camina hacia el banquillo y se apoya de manera aparentemente calmada, con ademán de resignación.

Éste es justo el momento en el que arranca el vídeo emitido por el club nervionense que cuestiona bastante el acta de Iosu Galech. El juez de línea apunta en varias ocasiones al banquillo, señalándole con su dedo al árbitro principal dónde está el culpable. Pese a ello, el navarro muestra roja directa al entrenador local. A priori, se lo dicen por el pinganillo, ya que él viene hablando "Sólo al técnico, ¿verdad? Vale".

La primera reacción es de confusión. Nadie sabe bien quién es el expulsado. El delegado del equipo, Juan Martagón, pide confirmación de que había sido para Almeyda y la segunda reacción de éste es de rebeldía. "No me voy a salir", asegura, incluso empujando a Martagón para que no trate de convencerle. "El gesto es a los jugadores, no a él", intenta mediar el exdefensa antes de que Iosu Galech vuelva a la zona para ordenarle que abandone el campo: "Fuera de aquí, el expulsado eras tú". Es decir, no le expulsa por no identificar al culpable, le confirma que es por su actitud. El 'Pelado' quiere explicaciones y se coloca frente a él: "¿Por qué me echas? ¿Pero por qué? ¡Era al banco, loco!".

Gudelj, Martagón, Maupay, Pepe Díaz... nadie consigue sujetar a Almeyda, ya fuera de sí

"No, no pará", grita Almeyda, empujando también al delegado de campo, el exárbitro Pepe Díaz, que intentaba llevárselo de la escena sin éxito alguno. Y prosigue con sus preguntas al árbitro: "¿Por qué me echas? ¿Por qué carajo me echas? ¿Por qué me echas? Te equivocaste", expone Almeyda justo antes de que ese volcán que rugía comenzase a expulsar lava.

Llega Nemanja Gudelj, como capitán, intervienen muchas personas para sujetarle y en esa tensión desbordante el técnico sólo logra alterarse aún más y acaba perdiendo totalmente los papeles. Con Neal Maupay tirándole de un brazo y Martagón de otro, sigue gritando "Por qué" de manera repetitiva. "O se va él o me voy yo", advierte un Iosu Galech que tampoco da ni un paso atrás ni evita el careo. Ahí, Almeyda se va a por el cuarto árbitro, Alexandro Alemán, y sigue su cruzada para saber un motivo.

La cámara está a su espalda y por un momento se le dejan de leer los labios. "Márchese, por favor", le ruega Alemán antes de que el árbitro principal vuelva a aparecer en escena y reciba, hasta en tres ocasiones, un "¡Sos un pendejo!". Antes de retirarse por fin, el técnico patea con rabia una botella y se acerca por última vez a Alemán para decirle algo al oído. "¡Eh! ¿Escuchaste?". Sus palabras tras el final del partido tampoco le ayudarán. Vaya lío.